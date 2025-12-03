動力火車預告明年有新巡演！ 顏志琳涼山特勤出身被譽兵役天花板...低調回應了
動力火車3日出席公益活動，他們透露今年跨年有演出，其中一場在台中，尤秋興笑說「跨年會滿忙的，如果不能到現場，也可以在電視上看到我們演出。」擁有多首神曲的他們，來邀約的尾牙就將近百場，他們笑說「但我們時間有限，喉嚨也要休息。」
而TWICE日前到高雄市運主場館演出，也是台灣女兒子瑜睽違10年終於光榮返鄉，顏志琳有帶兩個女兒去追星「兩場都看了，一直尖叫還掉眼淚，很開心！」而他則是負責苦力，就是接送女兒的部分。
先前因為演藝圈逃兵事件，動力火車的顏志琳被挖出是涼山特勤隊出身，被譽為是兵役天花板，對此顏志琳低調表示「做該做的事就好」，對於身手是否還在？他搞笑挺出胸肌說「不好說」。
聊起明年的計劃，動力火車預告「肯定有演唱會，可以期待一下，有段時間沒唱了，明年會安排，有在討論新的策劃。」被問到有沒有機唱唱大巨蛋？尤秋興坦言很怕票會賣不完，笑說「為什麼不小巨蛋多唱幾場就好？」
