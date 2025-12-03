動力火車顏志琳獲讚兵役天花板

金曲天團「動力火車」3日出席華山基金會公益活動，籲請社會關注偏鄉孤老照顧議題。近來藝人閃兵風波，掀起熱議，更讓「藝人當兵」話題引起關注，有網友挖出顏志琳當年曾服役於國軍最神祕、最嚴苛的部隊「涼山特勤隊」，直誇他是兵役天花板，顏志琳昨低調說，「沒想到訊息傳這麼快，但大家說的跟實際上是有一些不同。」

顏志琳鮮少談論曾任涼山特勤隊的往事，連2個愛女都沒聽過他當兵故事，甚至是從新聞上才得知此事，顏志琳笑說，「（女兒）一直追問，我不跟她們講。」至於在涼山特勤隊的經歷？他僅說：「很辛苦。」

動力火車多年來熱愛運動，顏志琳體能仍然保持得很好，有結實胸肌、腹肌，當年好身手還在？他害羞說：「不好說。」尤秋興憶起他們是約20歲去當兵，「是該做的事情，沒有刻意要做什麼，也沒有特別想法，年輕時被徵召就該去。」顏志琳則說：「做該做的事。」

適逢年底尾牙季，人氣很旺的動力火車邀約粗估上百場，昨抽空參與公益活動，暖心表示他們拿到普發現金1萬元後，全數捐出做公益，並預告明年推出新歌、新巡演，有望唱進大巨蛋？他們語帶保留說，一切在討論策畫中，「可以期待一下。」