動力火車一出聲逼出最痛記憶 天心331天不見老公看身心科

【緯來新聞網】「動力火車」日前推出全新單曲〈I Need You〉擁有不錯成績，趁勢推出MV，由姚國禎執導、集結金鐘視帝后姚淳耀、天心領銜主演，動力火車也參與演出，並邀請師弟77Ke 柯棨棋、+How李家皓客串，MV上線短短5天，在YouTube觀看數已突破百萬次。天心更因為該曲，想起疫情期間無法見到韓國老公而去看了身心科的回憶。

動力火車找姚淳耀（左起）、天心拍MV。（圖／華研國際提供）

姚淳耀接到邀約時感到既開心又榮幸，「終於可以跟老爺們合作，還能跟天心姐一起演出，也能和國禎導演合作」，堪稱是「三個願望一次滿足」。天心則開玩笑對動力火車說：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」她補充，曾經看到網友形容「如果大草原有聲音的話，那就是動力火車」，認為是一個很美的評價，「剛好我也到了一個好山好水好感動的年紀，我覺得這就是一個很棒的組合」。



動力火車首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」看到姚淳耀則感到親切，笑說：「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」尤秋興承認開拍之前有點緊張，但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況：「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」

動力火車和姚淳耀（中）一起唱KTV。（圖／華研國際提供）

天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」



她想到彼此超過331天沒有見面，聽完這首歌，「覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候」。姚淳耀則是在收到歌曲之後，拿出他和太太的合照，搭配照片聆聽這首歌，「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」尤秋興笑說：「有啦！有聽到淳耀的感覺，我們拍攝的時候，他整首都會唱耶！」



動力火車向來以能把演唱會變成KTV，尤秋興說：「有時候小巨蛋會變成一個大包廂，聽到大家一起唱的時候，就像很多朋友聚在一起唱歌。」最後，動力火車邀請天心與姚淳耀參加5月的演唱會，「希望可以在那個大的KTV包廂裡一起唱歌。」天心笑說：「當然好，但不要講說『吳天心妳唱太大聲了！』」幽默回應笑翻眾人。

