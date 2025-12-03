動力火車「普發一萬」用途曝光 顏志琳「涼山特勤」一技能夜市超好用

動力火車今（3日）出席華山基金會的「聖誕孤老人到宅服務車募集」公益活動，呼籲大家可以把普發一萬能出來幫助孤老長者。田瑜萍攝

動力火車今（3日）出席華山基金會的「聖誕孤老人到宅服務車募集」公益活動，他們表示為公益團體代言時，都會先捐出一筆錢，今日更加碼宣布將普發一萬也捐出，分給不同的公益單位，希望能將關懷心意傳達給更多弱勢族群。

演藝圈閃兵事件發生後，顏志琳被讚是兵役天花板，因為他年輕時曾在「涼山特勤隊」服役，今日被問及此事，他低調不願多談，僅表示：「我們就是做該做的事情就好。」

尤秋興是裝甲兵，當年在中壢服役，他說：「我們算是19、20歲去當兵，該做的事情，沒有刻意做什麼，選到就選到，就去當了。」被問到是否願意參加當兵相關的實境節目？尤秋興一口氣拒絕：「不ok，我們年紀大了。」

尾牙邀約近百場成寵兒 跨年趕兩場演出嗨翻歌迷

而顏志琳也被網友貼出在夜市射氣球百發百中的影片，他笑說常被旁人拱上場，「稍微玩一下，小孩子很多，娃娃都拿回去。」至於女兒是否知道爸爸的好身手，他表示看到影片就知道了，也不會跟女兒多說。但日前女兒去高雄追TWICE兩場全勤，他則是當負責接送的老爸，爆料女兒激動到邊哭邊笑。

廣告 廣告

動力火車出席華山基金會的「聖誕孤老人到宅服務車募集」公益活動，希望社會大眾在年末可以捐款助人。田瑜萍攝

動力火車前陣子剛完成「都是因為愛」世界巡演的動力火車，身為尾牙寵兒的他們，更收到了近百場的邀約。不過兩人表示感謝大家愛戴，並透露今年跨年夜將趕兩場演出，其中台中場是跨年後的首場表演，將陪伴歌迷迎接2026年的到來。

尤秋興對攻大巨蛋壓力山大 顏志琳笑稱「開四分之一就好」

問及明年的計畫，動力火車證實除會有新作品問世外，顏志琳也鬆口透露將有新巡演的規劃，但場地尚未確定，讓一旁經紀人驚慌喊「我怎麼不知道」，看似不小心提前暴雷。

至於演唱會場地，尤秋興過去曾對台北大巨蛋表示充滿期待，但隨後又坦言有票房壓力，直呼：「為什麼不小巨蛋多唱一點？要唱大巨蛋然後怕賣不完？」顏志琳則打趣地說：「那不然大巨蛋開四分之一就好。」讓尤秋興沒好氣回覆：「這樣我們還不如唱TICC（台北國際會議中心）就好！」



回到原文

更多鏡報報導

嚇壞！吳建豪曬自拍照「雙頰凹陷老20歲」 親上火線拍影片公開真相

獨家／F4變F3鐵證曝光！朱孝天大嘴巴被踢出 驚見台上「第4人」是他

500萬巨債從天而降！王俐人遭日料店廚師詐騙 行騙手法曝光