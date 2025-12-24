動力火車、蕭敬騰領銜台中跨年夜！ 市府呼籲多搭公共運具「接駁車將開行至凌晨1點半」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中跨年晚會將於31日晚間在水湳中央公園舉辦，卡司包括蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等；且根據市府統計，去年跨年晚會吸引近49萬人次湧入水湳會場。台中市府仍呼籲民眾多利用接駁車及公車、捷運等公共運具，且接駁車將延續至凌晨2時。

今年台中跨年獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等橫跨不同世代與音樂風格的超人氣藝人。（圖／市府提供）

台中市新聞局長欒治誼指出，今年台中跨年獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等橫跨不同世代與音樂風格的超人氣藝人，打造全台最具指標性的跨年舞台。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。

台中市交通局長葉昭甫表示，去年跨年晚會吸引近49萬人次湧入水湳會場，交通局疏運效率深獲肯定，今年交通局持續升級服務，12月31日下午5時30分起發出首班車，到水湳會場的班次至晚間11時，提供市府線、松竹線兩條免費接駁路線，串聯大眾運輸場站，接駁車離開會場時間自晚間10時至凌晨1時30分，坐滿即開車，民眾不用擔心候車太久，即能輕鬆、安全搭乘接駁車。



針對外縣市遊客，葉昭甫提醒，搭乘高鐵的民眾可於「高鐵台中站」下車後，轉捷運至「市政府站」1號出口，再依指標搭乘「市府線」接駁車；搭乘台鐵的民眾在「松竹車站」下車後，依指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。跨年夜到水湳中央公園觀看演唱會，搭乘大眾運輸轉乘免費接駁車是最有效率的方式。

葉昭甫指出，台中捷運公司為疏運跨年晚會人潮，分階段調整班距，12月31日依平日班距運行，尖峰時段6分鐘、離峰時段9分鐘，原離峰時段因應跨年晚會活動開始，自晚間7時後班距加密至6分30秒疏運並延續至凌晨2時，並將視疏運狀況機動調整策略，雙管齊下疏運跨年晚會人潮。

水湳會場鄰近捷運綠線，建議民眾搭捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」出站後，依市府規劃的甘肅路行人專用通道前往會場，沿途設有指標，並佈有交通管制設施及交管人員疏導，確保民眾通行安全。

