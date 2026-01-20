「動力火車」速撈7000萬尾牙財 尤秋興7年婚動念領養小孩

「動力火車」尤秋興（左）、顏志琳今出席記者會催票。華研國際提供



「動力火車」5月15、16、17日將首度挑戰連開3場小巨蛋演唱會「一路向前」，2人今（1╱20）出席記者會時坦言擔心票房，尤秋興還搞笑喊話：「可憐可憐我們，希望大家趕快把3萬張票買下來。」而近來尾牙更季，他們最多1天趕2、3場，目前已接了近30場，粗估收入破7000萬元。

尤秋興坦言過去參加音樂節時下雨，台下只剩死忠歌迷，「唱歌的心情有受影響，但是還是會很努力唱啦，而且有時會更激起不怕輸的感覺」。尤秋興則動員親友搶票，「因為會擔心、緊張票房不好，我們私下也會做宣傳」。

被問是否為演唱會練身材？尤秋興透露已戒消夜2天，計畫瘦身5公斤，他苦笑說節食好痛苦，「一開始不吃覺得好想吃，一直在床上說好餓，老婆就說『閉嘴啦』，因為她也要一起」。尤其瘦身期間遇到農曆年，直言：「這是非常大的挑戰。」

平常就愛打高爾夫球的尤秋興笑說：「我準備要重出江湖騎單車，騎單車上坡時手跟腿、肚子都要用力，可能就會訓練到」。還說要特別練腹肌，「不然都是一整坨，其實營養師說我有腹肌，只是被肥肉脂肪蓋住」。

而顏志琳1周至少跑步1次，有時還會跑5、6天，「如果我1個禮拜沒運動就好像要生病、怪怪的」。尤秋興還羨慕地說：「他就有腹肌。」但坦言2人不會一起運動，「他習慣在健身房運動，我就是不喜歡在健身房裡面，每次在健身房我會頭暈、不舒服，所以我還是喜歡在戶外」。

新單曲〈I Need You〉今上架，被問什麼時候會對老婆說這句話，尤秋興嘴甜說：「常常啊！我們藝人好像真的什麼都不會，常常都被照顧的很好，所以很多時候自己都不會做，老婆會幫我弄銀行的事情，真的是離不開她，我老婆也常說我太黏了。」顏志琳也說很多事情都靠老婆幫忙，「所以都很需要她」。

被問今年給老婆的紅包是否加碼？2人笑喊：「是要給我們紅包。」尤秋興坦言雖然財務是他自己管，「但錢都是老婆的，我不會特別給什麼紅包，但是我的東西就是她的東西」。顏志琳則說：「我們家裡的小孩子也是不少，所以也是要稍微預備一下。」

結婚近7年的尤秋興坦言過年都會被催生，昨天還被檢場催了1次，「他說你人生就缺少一塊，甚至談到領養小孩，但是我一直以來都想要用自然方式，如果不行就想領養，但是我也還沒準備好」。坦言不知道要怎麼養小孩，「把他養大OK，能不能養成是個好孩子、好人，不知道自己有沒有把握，所以一直有這樣的憂慮，可能一直這樣吧，所以一直生不出來」。

談到3場演唱會的彩蛋，顏志琳透露歌單會稍微調整一下，也有機會找A-Lin當嘉賓，尤秋興則補充：「嘉賓也會不一樣，我們希望嘉賓也是分3天，每1天的感覺都不一樣，嘉賓目前還沒有確定，已經詢問了很多前輩們還有音樂人。」門票1月24日開放台新卡友優先購票，1月25日正式售票。

