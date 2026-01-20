動力火車5月小巨蛋唱3天 笑喊部落親友可補滿空位

（中央社記者王心妤台北20日電）動力火車5月中將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」演唱會，挑戰連續3天開唱，他們不諱言有票房壓力，尤秋興笑說若賣不完，部落親友能即時補上，但門票售罄，就讓親友場外聽。

動力火車今天在記者會上演唱新歌I Need You，尤秋興表示，新歌比較少高音，隨著歷練增加，希望用不同的方式詮釋歌曲；顏志琳則說：「希望透過這首歌，讓一直以來支持我們的歌迷，能感受到動力火車歌聲的陪伴。」

動力火車出道後首次挑戰連開3場演唱會，唱片公司特別在記者會設計體力挑戰，讓2人在記者會上跑步機跑步，顏志琳笑說：「是要把跑步機扛起來跑嗎？」由於2人平時就有運動習慣，都表示挑戰很容易。

動力火車表示，從開1場到現在開3場演唱會，都對票房感到緊張。尤秋興打趣說：「這次演唱會有3場，大概會有3萬多張票，如果賣不完，我請我們部落的人準備好，大概有3000多人。如果秒殺的話，我們部落的人就在外面就好。」

動力火車5月15日至17日台北小巨蛋演唱會，門票將於25日全面開賣。（編輯：陳清芳）1150120