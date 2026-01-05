動力火車5月臺北小巨蛋開唱 尤秋興喊話歌迷來3天

記者周毓洵／臺北報導

粉絲敲碗成功！剛拿下2025年第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的動力火車，正式宣布將於2026年5月15、16、17日，一連3天站上臺北小巨蛋，舉辦《動力火車一路向前世界巡迴演唱會臺北旗艦場》，這也是他們出道以來首次挑戰小巨蛋連唱3天，消息一出立刻引爆歌迷討論。演唱會將於1月24日下午1時台新卡友優先購票，1月25日下午1時KKTIX正式開賣

距離上一次在小巨蛋開唱已是2023年，當時2場演唱會超過2.4萬張門票瞬間秒殺，如今升級為3場，連動力火車自己都坦言「會擔心」。顏志琳直言，這次最大的壓力不是嗓子，而是票房，「2場賣得不錯，但3場真的還是會緊張一下啦！」尤秋興則延續招牌幽默，直接向歌迷喊話：「如果可以來3天，那就最好了！」

談到體力與狀態，兩人倒是信心滿滿。顏志琳分享，演唱會前1、2個月會刻意調整作息、不熬夜，特別注意喉嚨保養；尤秋興也補充，該做的準備一樣都不能少，「這樣才對得起一路支持我們的歌迷。」展現資深歌手的專業與自律。

睽違3年再度回到小巨蛋，動力火車感性表示，出道多年仍能站上這樣的舞台，真的非常幸運，也希望自己的音樂能在大家開心或孤單的時候，一直陪伴左右。對於這次「一路向前」臺北旗艦場，動力火車也預告將帶著滿滿經典歌曲與回憶回到舞台，期待與歌迷大合唱。他們笑說，希望大家看完演唱會，都能帶著快樂離開，也想起屬於自己的青春片段，「記得一定要跟我們一起唱！」

動力火車宣布5月15、16、17日連續3天攻蛋，首度挑戰小巨蛋3連唱，歌迷期待爆棚。（華研國際提供）

動力火車為演唱會提前調整作息、保養喉嚨，以最佳狀態迎接3天小巨蛋舞台。（華研國際提供）