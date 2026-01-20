動力火車5月連唱三場小巨蛋 記者會宣告「體力挑戰」

記者周毓洵／臺北報導

2026年才剛開始，動力火車就帶來重磅好消息，宣布將於5月15、16、17日一連三天，在臺北小巨蛋舉辦「動力火車一路向前世界巡迴演唱會臺北旗艦場」。今（20）日記者會上，更直接把跑步機搬上舞台，動力火車親自上陣接受「體力挑戰」，用行動宣告已準備好迎戰出道以來首度連唱三場小巨蛋。

演唱會記者會現場特別設計「體力挑戰」橋段，跑步機一登場就讓全場笑聲不斷。顏志琳一臉淡定開玩笑說：「是要把跑步機扛起來跑嗎？」尤秋興也毫不緊張。隨著LED螢幕播放街景動畫，兩人一路從西餐廳、華研、大安森林公園、忠孝東路、金曲獎舞台跑向最終目的地臺北小巨蛋，象徵多年累積的音樂歷程，也呼應演唱會主題「一路向前」。

除了演唱會好消息，動力火車也同步推出全新單曲「I Need You」，於今（20）日凌晨正式上線，並在記者會上首度現場演唱。尤秋興分享，這次刻意嘗試較少高亢、更多溫柔層次的詮釋方式；顏志琳則表示，希望透過這首歌，讓歌迷感受到動力火車多年來始終陪伴在身邊的溫度。

談到首次挑戰連唱三場小巨蛋，兩人坦言心情其實「每次都一樣緊張」，尤其擔心票房。尤秋興幽默表示：「三場大概三萬多張票，如果賣不完，我就請我們部落的人來，大概三千多人。」隨即補一句：「如果秒殺，那他們就在外面就好。」笑翻全場。兩人也透露，三場演唱會在歌單與細節設計上都會有所不同，希望每一晚都能帶給歌迷全新的感受。

最後，動力火車感謝台新銀行的冠名贊助，以及一路支持他們的合作夥伴與歌迷朋友，直言因為有歌迷的陪伴，才能一路唱到小巨蛋舞台。演唱會門票將於本週六（24日）13:00開放台新卡友優先購票，週日（25日）13:00於KKTIX正式開賣。

動力火車宣布5月15、16、17日首度連唱三場台北小巨蛋，為2026年揭開熱血序幕。（華研國際提供）

記者會現場搬出跑步機，動力火車親自上陣接受「體力挑戰」，為連唱三場提前暖身。（華研國際提供）

動力火車感謝歌迷多年支持，期待5月在台北小巨蛋與大家再度相聚，一起唱到最後一刻。（華研國際提供）