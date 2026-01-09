動力-KY 2025年營收寫次高 年增38.81％

【記者柯安聰台北報導】動力-KY（6591）12月合併營收1.21億元，年成長24.50％；第4季合併營收3.82億元，年成長38.72％；2025年合併營收為17.53億元，年成長38.81％，改寫歷年次高。



動力指出，受惠中高階散熱風扇與模組產品需求持續升溫，以及伺服器與個人電腦應用端對可靠散熱解決方案的拉貨動能，加上，集團積極推進產品結構優化、製造布局，並透過模組化設計與精準供應鏈管理，提升生產效率與產能利用率，帶動整體出貨保持穩定水準，進一步推升2025年全年合併營收改寫歷年次高表現。



動力表示，觀察2026年美國消費電子展（CES），各大品牌廠陸續推出高效能筆電、電競裝置及AI伺服器新品，反映產業對中高階產品的需求重心持續上升，為動力在散熱產品市場奠定良好接單利基。動力仍持續於伺服器及工控領域拓展客戶專案，並同步優化模組化設計與生產流程，以強化長期競爭力與成長彈性，為未來集團營運提供穩健支撐。



展望2026年第1季，動力持續看好電競、個人電腦及高效能伺服器市場持續擴張，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，此外，動力仍持續深化散熱技術研發與模組化設計能力，積極布局工控、車載、伺服器等多元利基型應用市場，並透過產品結構優化與精準訂單管理，維持集團整體營收穩定基礎。（自立電子報2026/1/9）