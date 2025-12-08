「動動嘴皮」就要拿6%？前房仲良心告白：只收1%服務費





根據內政部規定，房仲向買賣雙方收取的服務費總額不得超過成交價的6%，而照業界慣例通常是賣方4%，買方2%。但隨著房價水漲船高，即使只占總價的6%依舊是一筆不小的數目，部分屋主認為房仲「動動嘴皮」就要收這麼多，實在太貴了！對此，房地產專家「賣厝阿明 知識+」也在粉專分享了他的看法，他認為，隨著房市交易量萎縮，建立更合理的收費機制才能既保障房仲的收入又能減輕消費者的負擔。

賣厝阿明分享，一位前信義房屋房仲在網路論壇分享業界真心話，他透露，當初因想克服社恐才選擇房仲業，希望透過工作多接觸人群，賺錢反而不是首要目標，最成功的案例是說服主管讓買賣雙方僅支付1%服務費就成交，幫助客戶省下可觀支出；但這種「不想賺錢」的服務心態，雖然讓他獲得客戶信任，卻也讓他在業界難以長久生存。

「動動嘴就要收房價5%，實在太多了！」他回憶師父當年的感慨，雖然感謝這個行業讓他有能力照顧家中重殘的家人，但始終覺得「動動嘴」就收取高額服務費確實存在道德疑慮。

賣厝阿明指出，這種業界良心話，正好對應當前世道對房仲服務費的諸多質疑，隨著房價持續攀升，同樣比例的服務費金額已變得相當可觀，動輒數十萬甚至上百萬的服務費，確實讓許多購屋族感到負擔沉重。

不過據房仲業者透露，目前市場實際收費早已出現彈性空間，當前雙北地區普遍落在3到4%之間，中南部甚至常見2到3%的收費標準；業內分析，隨著實價登錄透明化與網路資訊發達，房仲服務的「資訊壟斷」價值確實逐漸降低，這也是為什麼越來越多業者開始思考服務費調整的可能性，而這位前房仲最後強調，他個人強烈贊成服務費應該隨房價上漲而遞減。

賣厝阿明提到，多數消費者認為，在房價已大幅攀升的現在，服務費計算方式確實應該重新檢討。他坦言，隨著交易量持續萎縮，如何建立更合理的收費機制，在保障從業人員合理收入與減輕消費者負擔間取得平衡，將成為房仲產業亟需面對的重要課題。「畢竟，一個健康的市場需要買賣雙方與中介者三方共贏，才能走得長遠。」

