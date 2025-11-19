動動手指票選溫泉美食！「溫泉百味串起來 你愛哪一味？」抽獎活動開跑

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】台灣好湯邀全民「吃好湯、抽好康」由花東縱谷國家風景區管理處辦理的「2025-2026台灣好湯 溫泉環島遊好禮三重抽」活動現正熱烈展開！其中最受民眾期待的「溫泉美食投票抽好禮」已於 2025 年 11 月 5 日起熱鬧登場，只要動動手指，就能為你心中最愛的溫泉美食投票，還有總值 20 萬合法溫泉標章旅宿的優質住宿券等你抽。

台灣因位於板塊交界處，溫泉資源極為豐富多元，從北部的北投、礁溪，到南部的關子嶺、東部的知本，再到綠島罕見的海底溫泉，泉質多元，從美人湯、碳酸泉到泥漿泉都有。每一個溫泉區都因其不同的族群文化、歷史背景以及在地農產，發展出獨特的「溫泉美食 DNA」。從民間小吃、在地餐廳的招牌菜到地方特色伴手禮，都是旅人泡湯前後必吃、必買的亮點。「溫泉＋美食」，才是最正港、最療癒的溫泉環島遊標配，為了讓更多人重新認識這份在地魅力，活動特別網搜整理了全台19大溫泉區受歡迎的美食名單，邀請「湯粉」們一起打造屬於台灣的溫泉美食地圖。

活動方式超簡單：四區八票，票你最愛哪一味！

民眾只需前往活動官網點選參加「溫泉美食投票抽好禮」專區，每人每區限投2票，北中南東四區共投8票，完成投票後，填寫基本資料等流程即可獲得抽獎機會，每支手機帳號限參加一次投票。本次活動獎項豐富，參與投票即有機會抽中總價值高達 20 萬元優質的合法溫泉標章旅宿住宿券。獎項總共提供40 份全台合法溫泉標章旅宿住宿券，中獎名單預計將在 **2026 年 1 月 12 日（週一）**於「台灣好湯」粉絲專頁上公告。

溫泉環島遊熱度升溫 美食票選活動再添話題亮點

「台灣好湯」品牌邁入第19年，今年以「溫泉環島遊」為年度推廣主軸，希望鼓勵民眾規劃一趟結合「健康、養生、美食」的溫泉之旅。透過此次票選活動，不僅讓旅客從「味蕾」重新認識各地文化，也能讓更多人發現，台灣溫泉與在地飲食的多層次魅力。

縱管處許宗民處長說：「每一個溫泉區都有屬於自己的風味故事，希望藉由輕鬆有趣的投票方式，讓民眾更願意踏進溫泉小鎮，品嚐美味、享受泡湯、支持在地。」

除了線上動動手指投美食之外，縱管處還為實際前往花東規劃一趟溫泉之旅的民眾，準備了一份線下限定的超值彩蛋！只要活動期間內（114年11月1日至115年2月28日止）在任一花東合作店家住宿、吃美食、購買伴手禮等，憑消費憑證（統一發票或收據）即可參加「花東感恩有你 出鏟幸福 好禮月月抽」活動。民眾單筆登錄發票或收據金額累計滿新臺幣500元，即可得到 1 組抽獎序號（每筆消費最多可獲得 200 組抽獎機會），上傳憑證並完成資料登錄填寫，即可參與抽獎。這項花東消費抽獎活動獎項豐富，除了「月月抽」住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮；若前往光復鄉任一店家消費的旅客，更可享有每月加碼抽獎資格，有機會獲得 iPhone 17 256 與台糖住宿券。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及等多項超值大獎帶回家，更多活動詳情請至縱管處官網查詢。

更多資訊，請密切關注「台灣好湯」粉絲專頁與活動官網

