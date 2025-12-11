動員挺林俊憲 傳綠委嗆「沒幫忙下次別談經費」 基層怒了

民進黨初選白熱化。圖為民進黨黨部。（資料照）

2026台南市長初選競爭激烈，前總統陳水扁直呼綠委陳亭妃勝選機率很高。前立委蔡正元認為，賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃也要忍著。然而支持綠委林俊憲的勢力仍積極爭取，甚至傳出有台南綠委助理嗆基層社區，不幫忙動員未來就不用談申請經費，言行引人側目。

根據《ETtoday新聞雲》報導提到，蔡正元近日受訪表示，謝龍介碰到陳亭妃會更吃力，陳亭妃比林俊憲更容易拿到中間選票，賴清德不提陳亭妃，謝龍介就當選了，賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，他也要忍著，陳亭妃對謝龍介贏面太大了，因為吃掉中間選民那一塊。

然而台南綠營初選競爭仍激烈，進入白熱化，甚至傳出民代施壓基層。4.4萬追蹤的「鎖綠鴉」今(11日)PO出基層流出的LINE截圖，顯示竟有台南在地綠委助理在群組PO出活動訊息，是明年1月3日在新營的林俊憲造勢活動，註明參加活動的民眾會提供遊覽車、便當，拜託某社區幫忙動員鄉親參加，還直言「今年委員也有給你們社區經費」、「委員說，沒有幫忙的，下次申請經費都先不用談」。

鎖綠鴉引述基層爆料者的質疑：原來台南的資源，現在是誰聽話誰拿、誰不配合誰被修理？公共經費不是你家的私房錢！不「幫忙」就沒補助、不配合就被點名威脅？是赤裸裸的政治施壓吧！原來民進黨立委的工作，是靠權勢恐嚇基層，是把社區經費當成交換籌碼，是逼地方在壓力下選邊站？如果政治只剩下「你要不要挺我」，那最後被犧牲的，就是整個台南！「綠圾是威權的顏色！」

網友表示「這樣說反彈會很大」、「把國家資源當個人政治工具？」、「舉雙手雙腳贊成，憲哥憲哥得第一，出來跟龍介仙選！」

