動員港都的愛 永慶加盟四品牌高雄經管會送暖植物人家庭

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

秉持公益之心，長期關懷植物人家庭的永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會，為創世基金會高雄分院募集40萬元。日前在高雄大遠百前廣場舉辦「2025動員港都的愛 院望啟程公益園遊會」，吸引超過3千位民眾前往參加，共同為植物人家庭注入溫暖與希望。

創世基金會「院望啟程公益園遊會」已邁入第31年，近年持續為了籌建花蓮新院暨植物人常年服務經費而募款。永慶加盟四品牌高雄區經管會集結逾310間加盟店的力量，在一個月內共募得40萬。創世高雄分會院長周冠華現場頒發感謝狀，由永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表受贈。

鄭曜德表示，非常認同基金會的理念與精神，長期響應各項公益活動，一起為長期照顧植物人的家屬減輕生活的負擔，並藉此拋磚引玉，希望能吸引更多企業、愛心人士加入公益的行列。永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏則感謝夥伴的愛心，在短短時間就募集40萬元善款，超過當初設定目標，看到許多民眾透過踴躍參加園遊會、支持與關懷植物人，讓人倍感溫暖。

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志透露，創世基金會為了讓植物人家庭平安過好年，每年年底都會發起「寒士吃飽30」活動，希望民眾也能多支持這個活動，將愛心擴散更多弱勢群族，並延續至新的一年。台慶不動產高雄區經管會長李信輝指出，今年與不同單位攜手推動公益活動，從學校設備贊助、捐血與公益禮盒採購等，未來將持續深耕在地公益，凝聚更多愛心力量，讓社會更加美好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

