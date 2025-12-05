動員聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢出庭

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨「幽靈罷免」，傳喚國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹等人到案時，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介等人到場聲援抗議，台北市長蔣萬安也早一步到場表達立場。不過在蔣萬安離開後，現場爆發多次衝突，台北市中正一分局蒐證後，將朱立倫、國民黨發言人楊智伃、謝龍介依涉嫌違反集會遊行法送辦。北檢5日傳喚朱立倫及楊智伃出庭說明。

楊智伃先於上午10點出庭，11點朱立倫出庭，謝龍介部分，將擇期傳喚。

北檢偵辦幽靈罷免案於4月17日將黃呂錦茹等人拘提到案，引爆國民黨支持者不滿，聚集在北檢外表達抗議，轄區警方也迅速架起鐵欄杆，阻止民眾衝進北檢。

當晚台北市長蔣萬安首先到場聲援黃呂錦茹，礙於市長身分，蔣萬安說完話後便離開，而此時，抗議民眾情緒高漲，沒多久朱立倫與國民黨多名立委也到場聲援。由於警方將鐵欄杆設在離北檢還有一小段距離外路口，抗議民眾開始強行翻過圍欄，衝到北檢正門前，過程中爆發多次激烈衝突。

經警方舉牌7次並在場蒐證，認朱立倫等人號召群眾在禁止區集會，涉犯違反集會遊行法，因法將3人送辦。除5日傳喚朱立倫、楊智伃，將擇期傳喚謝龍介。

