動員、報警、PO網全面追緝 警憑直覺率先迎回對的人

▲男子獨自離家後不知去向，家屬多管齊下策略奏效，警方2個小時後即成功尋獲。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名73歲的呂姓男子日前趁家人不注意時獨自外出後便音訊全無，家屬於11時許察覺異狀，隨即動員親友四處尋找，並同步向警方報案及透過網路張貼協尋訊息，多管齊下的策略奏效，員警於2個小時後，在距離住家不到1公里外的人行道發現體力不支的呂男，讓一家人終於得以團聚。

臺中市政府警察局第三分局正義派出所於元旦當天接獲鄰近轄區派出所通報一起失蹤協尋案件，隨即指派巡邏員警鄞齊暘、劉學政展開搜尋，經了解，有輕微失智症狀的呂姓男子於當日上午9點多僅著單薄衣物離家後便不知去向，適逢元旦氣溫驟降，家屬擔心其發生意外，不僅動員親友外出尋找，也同步報警並透過網路張貼協尋訊息，多管齊下盼能儘速協助他平安返家。

廣告 廣告

警方初步調閱監視器畫面，掌握呂男離家後的行進方向，員警依循直覺沿著工學路一帶展開搜尋，約莫下午1點多，行經高工路與工學二街口時，眼尖發現路旁一名坐在機車上的男子外貌與衣著特徵與協尋對象相符，立即停車上前關心，經比對確認，正是家屬焦急尋找的呂姓男子。

▲ 警方將體力不支的男子載返派出所休息並提供熱茶禦寒，等待家屬前來撤尋。

此時，對街一名騎著腳踏車的婦人向警方揮手示意，原來她正是呂男的妻子，表示自己已在附近來回尋找多時，始終未發現丈夫身影，得知人已尋獲後，也立刻通知其他家人這個好消息。警方發現呂男因天氣寒冷、體力不支，先行將他載返派出所休息並提供熱茶禦寒，等待家屬前來撤尋後，一同平安返家。

警方提醒，家中若有易走失的長輩，應多加留意其日常動向，並可透過為失智長者建立指紋建檔、更新身分證照片資料、申請佩戴防走失手鍊，或使用定位輔具（GPS）等方式多管齊下，以利在最短時間內即時協助尋回家人。另提醒民眾，親人若發生走失情形，無須等待超過24小時即可向警方報案，且可就近至鄰近派出所尋求協助。警方也呼籲社會大眾共同發揮愛心，若發現疑似需要協助的民眾，請主動關懷並通知警方，協助焦急的家屬早日與親人團圓。（照片記者鄭瑞芳翻攝）