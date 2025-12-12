動團奔走鼓勵農民友善耕作 美濃野生水雉復育有成

讓水雉留在美濃這個客家人情味濃厚的地方，農民用最大的誠意，藉由友善不干擾的方式對待野生水雉，讓牠們安心育雛。

參加水雉棲地觀察體驗活動，實地觀察野生水雉存活的不易，也能幫助動保團體營運，加強環保和復育的社會教育。

美濃湖水雉復育工作站主任陳柏豪指出，「第一個牠長得漂亮，有明星物種的效果，可以拿著牠去爭取社會大眾的支持；牠會吃濕地理面的昆蟲，然後去平衡物種的多樣性。在美濃的水雉保育工作，其實它是整個美濃社群共同支持也期待的。」

高雄市野鳥學會理事黃淑玫表示，「我們的小小棲地如果可以成功，是不是未來在公部門或民間有小的棲地，可以在全台灣不同的濕地串成水雉珍珠項鍊。」

原以為水雉啄食野蓮葉子的農家，經過野鳥學會的說明和觀察，化開了農家和水雉間的誤會。

農家從驅趕到劃出不干擾的水域界線，對野生水雉許下對生命的善良，開啟美濃和野生水雉共生的一頁。

野蓮農家李煥生回應，「很多都沒有辦法補償我們的，怎樣也不夠，大家都不願意的話這個也會滅種。」

動保團體為了水雉復育在鄉間奔走協調，讓農家願意配合復育行動，也加入保護水雉的行動行列。

這種共生模式是否也能啟發、推廣至其它保育類動物的保護行動中？有待人們進一步思考。