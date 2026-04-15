動團送件中選會 2600份公投連署推動零皮草政策

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【記者 沁諠／台北 報導】民意正式進場！台灣動物公投行動今（4月15日）將「禁止皮草進口／推動零皮草政策」公投連署書送交中央選舉委員會（見圖），共計2600份，已達法定門檻，正式進入審查程序。團體表示，這不只是程序推進，更是來自民間對政府與產業的明確訊號。

台灣動物公投行動表示，本次連署歷時數月，透過街頭推廣、動物園周邊宣傳與網路串聯，累積2600份支持。團體指出，這些連署不只是數字，也反映出社會對動物、環境與公共健康議題的關注。

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其中一位提案人表示：「兔子其實和貓狗一樣，都是有情緒、有感受的生命。牠們的毛皮或許柔軟，但那是牠們的身體，人類不該為了觸感，而讓牠們承受痛苦。」

團體進一步整理指出，皮草議題涉及多項公共關注面向：一、皮草產業爭議 動物福利長期受關注

在現代社會中，保暖需求已可由人造材質取代，皮草多屬裝飾性用途。國際調查顯示，皮草產業常見以電擊、有毒氣體或頸部折斷等方式處理動物，即使符合產業規範，其人道性仍持續受到國際社會關注與質疑。

二、進口制度與我國法制存在落差

目前部分主要皮草來源國尚未建立完整動物福利制度，亦未普遍實施屠宰前致昏等人道措施。相較之下，台灣《動物保護法》已要求動物於放血前應先失去意識，以減少痛苦。若持續進口相關產品，恐與我國現行法制精神產生落差。

三、公共健康風險引發關注

新冠疫情期間，歐洲多國水貂養殖場曾出現病毒感染並傳播至人類的案例。研究顯示，高密度動物養殖環境可能增加病原變異與跨物種傳播風險，使皮草產業涉及公共健康議題。

四、環境與化學風險不容忽視

皮草養殖可能對環境造成影響，包括外來種逸出、生態衝擊、空氣與水資源污染等問題。此外，多項研究指出，皮草加工過程中可能涉及甲醛、六價鉻等物質，對人體健康構成潛在風險。

五、國際趨勢明確 零皮草逐步成為主流

目前全球已有數百個品牌與零售商採用零皮草政策，多國亦逐步限制或禁止相關產業。團體表示，零皮草不僅是倡議方向，也逐漸成為國際趨勢。

台灣動物公投行動提出以下訴求：

一、政府應逐步淘汰皮草商品，推動零皮草政策

二、企業應履行社會責任，公開承諾不使用皮草

團體表示，送件完成後，將持續關注審查進度，並推動社會討論與政策改革。團體呼籲，政府應正視民意，避免台灣成為國際皮草產業的落後市場。（照片記者沁諠翻攝）