動念修修臉／女星手術失敗像「悲傷蛙」 她微整遭諷「三星堆青銅面具」

在醫美成為普遍流行後，不管名人或民眾都不吝於公開討論，但也有些越做越成魔，甚至讓人覺得奇怪的案例。（翻攝自臉書、微博）

名媛李珍妮遭舊識爆料，赴韓國維修，回來後卻認為鼻子整得不太理想，因此有幾句怨言。在醫美成為普遍流行後，不管名人或民眾都不吝於公開討論，但也有些越做越成魔，甚至讓人覺得奇怪的案例。

雪碧因眼部整形失誤，竟長期不能佩戴隱形眼鏡和化妝。（翻攝自雪碧臉書）

比如說辣模雪碧（方祺媛）她在臉上花費上千萬整形，因提眼肌太高留下了後遺症，導致眼睛的乾眼症角膜潰瘍破皮，像針插眼睛裡，被迫不能長期配戴隱形眼鏡也不能化妝，相當的不方便。

景甜因雙眼皮手術失敗，自嘲像是悲傷蛙。（翻攝自景甜微博）

而中國大陸女星景甜曾於直播中坦承做雙眼皮埋線手術失敗，導致眼皮嚴重腫脹，出現壕溝， 自嘲像「悲傷蛙」，曾非常焦慮後悔，但後來經過修復手術才恢復正常。

王彩樺因微整導致表情僵硬，高ＥＱ回應網友嘲諷。（翻攝自王彩樺臉書）

台灣資深女星王彩樺，最近則因微整受網友議論，因她出席賴慧如婚禮時臉部表情僵硬，被酸民諷刺像「三星堆青銅面具」，她大方承認有進行微整形，目前還在修復中，很快就自然了，也希望網友多關注她的戲劇表現就好。

