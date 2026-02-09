動感光波嗶嗶嗶！蠟筆小新萌翻藏壽司，小葵、小白扭蛋2／14限量開扭

「藏壽司」攜手日本超人氣漫畫《蠟筆小新》，推出13款萌翻的角色扭蛋。（藏壽司供圖）

近期迴轉壽司店推出的周邊小物都特別搶手，「藏壽司」就再攜手日本超人氣漫畫《蠟筆小新》，推出話題十足的聯名企劃，從2月14日起正式開扭，13款角色扭蛋包括小新、小葵、小白、鱷魚阿山與肥嘟嘟左衛門等角色，肯定是要讓小新迷，先多吃幾盤壽司了。

這次的公仔吊飾首度加入小葵，萌度破表；磁鐵書籤與動感吊飾則以誇張生動瞬間呈現角色魅力。全台門市也同步推出限量加價購商品，包括雙層壓縮旅行袋組、不鏽鋼吸管杯，不論出遊、日常補水都實用可愛。

單筆消費滿800元，就可用599元加購旅行袋3件組，或加699元購入不鏽鋼杯。（藏壽司供圖）

另外，15間指定店鋪滿額贈送皮革三角零錢包，並精選板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路與高雄五福光華等5間特色聯名店，完成指定社群互動還可抽限量小新與小白絨毛抱枕，更療癒。

在全台5間聯名店，完成指定社群任務還可抽限量小新與小白絨毛抱枕。（藏壽司供圖）

菜單也大改版，新增30、50、60、90、100元5段新價壽司盤，帶來17款新餐點。30元系列主打日常海味，像是「大切長鰭鮪魚（一貫）」與「韓風辛味花蛤軍艦」；100元盛宴系列「北海三種盛合」與「醃漬鮪魚中脂佐松露」集結明星食材，滿足饕客追求新鮮與儀式感的味蕾。

菜單也全新改版，新增5段價位壽司盤，多了17款新餐點。（藏壽司供圖）

不只壽司店有話題聯名，為了迎接本週的浪漫情人節，「BAC」也推出限時造型蛋糕「莓瑰戀人」。以職人手作玫瑰裝飾頂層，內層以冬季新鮮草莓與酸甜覆盆莓果餡層層堆疊，再搭配70%與100%苦甜生巧克力餡，最後以巧克力湯種戚風蛋糕收尾，口感滑順濕潤、層次豐富，酸甜與巧克力苦甜相互平衡。

「BAC」限時推出的造型蛋糕「莓瑰戀人」，蛋糕體濕潤、內餡酸甜不膩。（899元／份，BAC供圖）

「草莓生巧克力禮盒」則主打精巧優雅的口感，以草莓果泥與70.5%比利時巧克力、頂級鮮奶油完美揉合，入口即化，絲絨般柔滑綿密，微酸甜的果香層層綻放，巧克力的醇厚可可香與鮮奶油的溫潤乳脂低調襯托，整體味覺層次細膩而純粹。

「草莓生巧克力禮盒」口感絲絨柔滑，微酸甜的果香層層堆疊。（420元／份，BAC供圖）



