「動態肌能復位」重塑緊緻輪廓！2026進階頂級保養不要等到40歲





抗老保養要趁早，進階頂級保養不要等到40歲！還有源自法國醫療實踐的「動態肌能復位手法」，透過物理治療原理，幫肌膚逆轉肌齡！

「動態肌能復位手法」緊緻拉提肌膚

「動態肌能復位手法」緊緻拉提肌膚圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

DARPHIN創辦人同時也是物理治療師，致力鑽研肌膚結構變化，獨創「動態肌能復位學」依據法國運動治療實踐，透過手技來改善老化痕跡！由於臉部每天經歷15000次微收縮，導致紋路加深，「動態肌能復位手法」就有助於平滑肌膚、促進循環、緊緻拉提。

1.平滑法令紋：以虎口按壓法令紋處，由內往外往上拉提至耳前。

2.緊緻下顎線：四指內扣、將下顎線以大拇指食指夾住，從下巴往上拉提至耳下。

3.拉提蘋果肌：保持四指內扣姿勢，沿著蘋果肌由內往外揉捏。

推薦使用：DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑系列

推薦使用：DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑系列，緊塑精華30ml NT.14,500/補充瓶NT.12,300、修護霜 50ml NT.14,500/補充瓶NT.12,300、潤澤霜/水凝霜 50ml NT.13,000/補充瓶NT.11,000圖片來源：造咖編輯Vcicky拍攝

推薦使用：DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑系列，緊塑精華30ml NT.14,500/補充瓶NT.12,300、修護霜 50ml NT.14,500/補充瓶NT.12,300、潤澤霜/水凝霜 50ml NT.13,000/補充瓶NT.11,000

DARPHIN頂級系列憑專利技術「CDP超塑修護酶」精準對氧化損傷進行修復，搭配深海翡翠綠藻萃取與複合胜肽，搭載麻省理工學院合作的超導傳送技術，高活性、高滲透、長效穩定，從肌底全面支撐結構、緊緻輪廓！最推質地濃潤如奶酪的晚霜，膚溫融化後即能深層修護煥活肌膚，日霜則有潤澤霜、清爽水凝霜2種質地選擇，系列外瓶幾何結構，靈感來自肌質結構，奢雅之餘也兼顧永續環保。

推薦使用：ALBION 匠心凝時系列

推薦使用：ALBION 匠心凝時系列，匠心凝時之霜限量版 50g NT.38,500、匠心凝時曜光UV防禦精華 40g NT.6,350圖片來源：ALBION

ALBION《匠心凝時系列》特別專注蛋白質再生更新功能，從數百種組合配方嚴選出能最大化滋養蛋白質的高活性成分，包含富有花青素的矢車菊花水、富含胺基酸的稻米發酵精粹等，賦予肌膚飽滿光澤同時深層鎮定修復肌膚！2026年系列全新加入UV防禦精華，肌膚從夜間修護到日間防禦保護更為完整！UV防禦精華為日間多功能精華，結合保養、防護與妝前，獨家油膜成分鎖水保濕，同時防禦光傷害，全天維持肌膚細緻透亮理想狀態！

推薦使用：ALBION 匠心凝時系列，匠心凝時之霜限量版 50g NT.38,500、匠心凝時曜光UV防禦精華 40g NT.6,350圖片來源：ALBION

《匠心凝時之霜》一週年限量版也同步登場，瓷瓶特別攜手日本有田燒工坊 ARITA PORCELAIN LAB 與歷史悠久的辻精磁社共同製作，以辻家世代相傳的「菊花紋樣」為基礎，並融入匠心凝時之霜的代表性成分「矢車菊花」放射狀花瓣姿態，象徵時間延續與恆久之美，每一只容器皆由工匠以畫筆精工繪製，為獨一無二藝術珍品。

推薦使用：蘭蔻 絕對完美永生玫瑰濃萃乳霜

推薦使用：蘭蔻 絕對完美永生玫瑰濃萃乳霜，30ml NT.7,650/60ml NT.14,650/60ml補充瓶 NT.12,450圖片來源：蘭蔻

現代抗老的關鍵不再只是表層撫紋，而是必須「打斷發炎循環」，從源頭修復屏障以減緩老化，蘭蔻《絕對完美永生玫瑰濃萃乳霜》首度實現「高機能修護＋精準抗老」，透過醫美級PDRN深入根源修護，輔以水光般的永生修護濃萃強化屏障，PDRN萃取自珍稀玫瑰花瓣，平均每2500片玫瑰花瓣僅能萃取出1g、極其純淨且100%純植物活性的「醫美級玫瑰PDRN」這份修護能量在夜間黃金自癒期更顯加乘，能在沉睡中深層修復日間累積的慢性損傷，引領肌膚進入高效更新節奏，讓澎潤彈力與緊緻光澤在翌日清晨優雅甦醒。

