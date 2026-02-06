動手動腦防失智 門諾醫師籲長輩動起來

石醫師衛教宣導與長輩互動

預防失智症，門諾醫院持續深入社區據點舉辦衛教講座，透過貼近日常生活的案例與提問互動，引導長輩分享自身經驗，再藉由醫師實務說明，讓長輩瞭解如何預防失智症。

門諾醫院身心科主治醫師石尚軒表示，打麻將、縫衣服、聊天、出門散步，這些看似尋常的生活習慣，其實都能刺激腦迴路、延緩退化。他強調，失智症並非老化的必然現象，而是一種疾病。失智症在發病前，常會出現一些容易被忽略的警訊，包括記憶力減退到影響日常生活、無法勝任原本熟悉的事務，對時間與地點感到混淆，逐漸難以理解視覺影像與空間關係，言語或書寫表達變得困難，情緒與個性也出現明顯改變。



石尚軒提醒，若自身或親友「變得不像原來的自己」，就應及早就醫檢查與治療。他也呼籲長輩，力行「護腦五招」：多動腦、多運動、多社會互動、均衡飲食、維持健康體重，能增加大腦保護因子，預防或延緩失智發生。石醫師強調，大腦最怕閒著，越是不用，退化得越快，只要及早介入，症狀便能改善。