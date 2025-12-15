動手玩創意 臺北市2025年STEAM 跨域競賽登場

「臺北市2025年STEAM 跨域競賽」在臺北市龍山國中登場

大安國小獲智慧滾珠國小組第一名

敦化國中獲積木機關類機關整合進階組國中組第一名

大安高工獲龍舟競賽高中職組第一名

選手製作智慧滾珠機關

選手測試自製投石器

選手向評審說明機關設計

選手測試龍舟下水性能

「臺北市2025年STEAM 跨域競賽」在臺北市龍山國中登場，競賽項目包括「智慧滾珠」、「積木機關」及「龍舟競賽」等3大主題，共有146隊、459名學生參賽。本屆「智慧滾珠類」增設國小組，讓孩子能更早接觸工程設計並展現創意；「龍舟競賽類」也新增「創意獎」，鼓勵學生在船體造型、材料運用與外觀美感上突破框架，全面展現學生的多元優勢。

臺北市教育局說明，本次競賽以STEAM跨域精神與SDGs永續議題為核心，三大類別各具特色。「智慧滾珠類」透過3D列印、雷切與機構組裝，引導學生以動態結構呈現永續議題與創意設計，全面考驗團隊合作與工程統整能力。「積木機關類」結合科學原理、機構設計與創意關卡，讓學生以積木、自製零件與程式展現邏輯推演與跨域應用。「龍舟競賽類」則要求學生自行設計水上機構，整合搖槳、控舵等機電機構，在競速中展現工程判斷與物理力學實作。

歷經激烈競賽後，大安國小「翻滾未來隊」以作品《碳平衡之城：滾向淨零的未來》榮獲智慧滾珠類國小組第一名。作品以「碳平衡城市」為核心概念，透過滾珠流動模擬太陽能、水力、風能與核融合等多元能源的轉換與循環，呈現未來城市邁向淨零排放的運作模式。作品融入臺北 101、北投圖書館與淡水河等在地場景，描繪科技、自然與人文共存的城市想像，在競賽製作過程中，選手們也即時排除卡珠與感測器異常等問題，展現良好的應變能力與團隊合作精神。

敦化國中「THJH_ExTech」團隊榮獲積木機關類機關整合賽國中進階組第一名，團隊以積木機構為創作核心，結合環保永續主題，透過機關運作呈現以環保杯取代一次性用品、以腳踏車取代汽車等日常行動，展現學生將科技創作與環境保護理念結合的實踐力與創意表現。

大安高中「DAAR」團隊榮獲龍舟競賽類高中職組第一名，作品設計聚焦於競速與穩定性提升。團隊自行繪製 3D 圖並修改模型，將單馬達結構升級為雙馬達配置，強化動力與平衡，並簡化外觀以降低阻力。操作介面也調整為單一上下控制，提升操控效率。自暑假起長時間測試、配重調整與操作修正，最終在比賽中展現穩定且優異的表現。