動搖國本？美國會壓倒性強制公開淫魔檔案 白宮措手不及、可能這時解密

一份紀錄美國前總統柯林頓、英國安德魯王子等百人涉嫌未成年性交易案的「愛潑斯坦檔案」即將被公開？由於川普總統數月以來的反對態度驟然變為支持，美國共和黨掌控的眾議院昨（18日）以427票對1票的懸殊差距通過，接著參議院也迅速批准，預期此法案最快週三會送達總統辦公室。一名白宮官員表示，法案一送達川普，他就計畫簽署。

綜合媒體報導，川普總統在1990年至2000年間與紐約金融家愛潑斯坦有社交活動，後來彼此有嫌隙才斷絕往來。最後，愛潑斯坦被捕起訴服刑，竟於2019年於獄中身亡，官方裁定為自殺。愛潑斯坦醜聞案一直以來是川普總統在政治上的痛點，川普認為這是為了打擊他的「陰謀論」，而共和黨國會領導層也保持同樣立場，反對發布這份文件，眾議院議長麥克‧強生（Mike Johnson）也曾多次稱公開愛潑斯坦檔案是「民主黨的騙局」。

不過，一切在上週出現了改變……眾議院監督委員會的民主黨人公布了3封電子郵件，其中包含愛潑斯坦寄給因性交易罪被判刑 20 年的麥克斯韋的電子郵件，當中提及了川普，顯示他知道這些犯罪事件卻選擇默不作聲，更稱川普是「沒有吠叫的狗」，而白宮也以「無任何不當的行為」來回應。卻沒想，川普的態度從攻擊那些希望公開文件的國會人士，轉變為聲稱「沒有什麼可隱瞞的」，讓華盛頓的一些人感到驚訝。2名知情人士透露，白宮對法案在國會通過的速度措手不及，原本認為參議院會花更久的時間。

如今，法案已在美國參、眾議院獲得壓倒性支持，該法案要求司法部長在法律頒布後30天內，公布與愛潑斯坦及其同謀麥克斯韋有關的「所有未分類記錄、文件、通信和調查資料」，包含司法部內部通訊、飛行記錄以及與愛潑斯坦有關的人員和實體。



