動搖棺材本？銀行理專亂賣商品害慘長輩？王世堅揭「殘酷真相」

財經中心／師瑞德報導

立法委員王世堅近日在臉書發文指出，高齡金融消費爭議正呈現「量減質變」的隱憂，儘管申訴件數整體下降，但實際上不滿與信任危機正在惡化。他強調，金管會與銀行業者不能只看數字表面，應正視處理機制失靈、專業資源不足等根本問題，才能真正保障長輩的金融權益。

王世堅指出，根據金管會最新數據，高齡者（65 歲以上）金融申訴案件從1,800件下降至994件，表面上看似申訴減少，但進一步分析卻發現關鍵轉變:高齡者對銀行初步處理結果不滿意、進一步申請評議的比率，從 44.44％ 飆升至 80.38％，等於每十位申訴長者中，就有八位對銀行處理不滿意，只能訴諸評議。

廣告 廣告

「這顯示銀行第一線機制幾乎失效，讓長輩不得不走上更繁瑣、成本更高的評議流程，根本不符合公平待客原則。」王世堅表示，金管會應深入檢討為何前端處理無法解決問題。

此外，他指出，根據評議結果，高齡者的申訴案件「獲賠率」長期高於一般民眾，顯示這些爭議多數有其正當性。例如部分年度高齡申訴被認定「有理由」的比例高達 18.76％，遠高於非高齡者的 7%～9％，證明許多長輩並非無理取鬧，而是遭遇不當銷售、資訊不明等實質問題。

針對金融業的制度結構，王世堅也提出質疑。他指出，113年國內銀行手續費收入暴增至3,156億元，業績壓力可能導致理財專員在銷售過程中，對長者產生「說明不實」或「不當招攬」情況。然而，截至目前，全台取得「高齡金融規劃顧問師」證照的人員僅占銀行從業人員2.96％，專業支援明顯不足。

「銀行在賺取龐大手續費時，應該同步承擔對高齡者的社會責任，而不是讓長輩在金融商品中迷航。」王世堅疾呼，金管會不能只看數字下滑就誤判形勢，應進一步強化金融機構的前端處理能力，並要求銀行提高高齡金融專業人員比重，從制度層面落實公平對待、強化保障。

王世堅強調，台灣即將邁入超高齡社會，高齡金融已不只是民生問題，更是國安層次的挑戰。他呼籲主管機關與金融業者正視這場潛藏的信任危機，在制度與執行層面都應加快改革步伐，給長輩一個可以安心託付的金融環境。

更多三立新聞網報導

存股族嗨翻！00964配息創新高「年化飆近9%」 打敗一票台股ETF！

跟著主力吃肉！台股挑戰3萬4 7大「股市金馬獎」曝光

沒5萬別寫面議！勞動部出重手「調高門檻」 慣老闆低薪秘密藏不住？

ETF界霸主！規模快破兆 0050成分股大調整「4上4下」

