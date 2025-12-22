動機成謎！張文隨機砍人後墜亡 警公布「孤狼專線」徵求線索

即時中心／廖予瑄報導

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生隨機砍人事件，凶嫌27歲男子張文先是丟擲煙霧彈後，再持長刀到人群中揮砍；最後逃到頂樓後墜樓，釀成一共4死11傷悲劇。由於兇嫌已身亡，留下諸多疑點，經過警方深入追查，發現本事件並非張臨時起意，而是經過長期且縝密的計畫；但他的作案動機為何？又是從何處獲得資金購買兇器？北市警察局已和警政署刑事警察局成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，全力釐清案情；並公布一支孤狼檢舉專線「02-23817263」，呼籲民眾，若掌握任何相關線索，請儘速撥打該專線，或透過「110」報案電話提供資訊，協助警方調查。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

