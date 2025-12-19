動機成謎...隨機殺死3人後畏罪墜樓 楊梅老家鄰居曝張文為人

北捷北車站、中山商圈19日傍晚發生隨機殺人事件，27歲的犯人張文在北車站扔擲煙霧彈並殺傷1人，接著到中山商圈繼續犯案，逃亡至誠品西南店6樓後自知難逃，畏罪墜樓輕生，送醫後19:48宣告不治，恐讓動機永遠成謎，位在桃園的老家鄰居也曝光張家情形。

張文19日四處做案，發動「恐攻」前，在台北市區內三度縱火，正當警方鎖定目標時準備動身逮人時，張文竟在北車發動恐攻，先扔擲了5顆煙霧彈，上前制止的民眾慘遭砍殺致重傷，送醫後不治。張文結束第一波攻擊回到旅館整備休息，不久後來到中山商圈，在大馬路上二度扔擲煙霧彈，接著就悠哉走向人群，拿起長刀見人就砍，最後逃至商場內並畏罪輕生。

位在桃園楊梅的老家鄰居表示，張家人在該地已經居住30年以上，但一直並未與社區有較深互動，只記得張文小時候滿有禮貌，遇見人會打招呼，看起來滿乖巧，但與其父母同樣對外低調，沒有過多交集。鄰居說，張文上大學時就離開家裡了，此後也並未見過對方回家，雙親也稱已有2年沒跟張文連絡過。

張文在中山商圈犯案後躲入商場內，畏罪墜樓送醫不治。案發後1名員警在捷運中山站外持長槍警戒。（范揚光攝）

張文曾以志願役身份服役，卻因酒駕遭汰除，更在今年7月被教召，卻因已搬至台北租屋處而沒收到通知，未報到遭到桃園地檢署發布通緝，未料卻犯下繼2014年北捷隨機攻擊案後，最重大的大眾運輸社會案件。如今隨著張文畏罪輕生，真正的動機恐永遠成謎。

