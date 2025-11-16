動機曝光！龍山寺外擺攤買個資 「天才」主嫌稱想賺價差

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友日前在社群發文，稱有人在台北市龍山寺附近擺攤「買個資」，給雙證件就能領1000元；事後有3人提告，警方深入追查，赫然發現李姓男子才是幕後主嫌，而且動機相當「天才」。原來李嫌發現宜蘭縣有家電玩店為了攬客，宣布加入會員就送5000分，他認為5000分等同5000元，於是找來當兵認識的黃姓友人幫忙買個資，打算從中賺價差牟利，這才上演了這齣鬧劇。

本月3日網友在社群發文說有人在龍山寺擺攤買賣個資，引起各界關注。警方事後通知帶頭的黃姓男子到案說明，黃當時夥同4名男子，聲稱是某宮廟要發1000元紅包，要求領取民眾必須交付雙證件供影印，避免重複領取。不過，警方追問相關細節，黃交代不清，讓警方懷疑「案情不單純」。

警方抽絲剝繭深入追查，經分析、比對黃男通聯、行蹤，掌握相關事證後，這才揭穿他原先「宮廟發紅包」的謊言，也查出此案幕後主嫌是住在宜蘭的李姓男子。

警方調查，李男先前發現宜蘭一家電玩店為了攬客，祭出加入會員就送5千分的行銷手段，而5000分與5000元等價。李認為有利可圖，於是找上昔日當兵認識的黃姓男子，要黃幫忙收購個資，打算拿去辦電玩店的會員來賺5000分，想賺取價差來牟利。

黃雖然與萬華沒地緣關係，但異想天開，認為龍山寺附近有街友，收購個資難度較低；他於是找來4名同夥在龍山寺附近設攤，還刻意挑選在一家便利商店外，以利影印雙證件。

據悉，黃與4名同夥設攤不久，就被民眾發現報警，警方到場將其驅散，因時間倉促，只收購到11人個資。黃收購個資花費1萬1000元，其中有3人年紀太大，不像電玩店「客群」，因此李男最終只有拿到8人個資；黃除了「收購成本」，還另外算上同夥工資、便當費、雜費，最終向李「請款」2萬多元。

警方在本月7日前往宜蘭逮李，證實他收購個資的動機與黃所說相符，但李並沒有交代是否有拿收購來的個資去電玩店辦會員，警方最終將他與黃等人依違反個資法送辦。

