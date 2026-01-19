動機為何？蘆洲男涉殺害雙親新莊落網 警方出面說明了

即時中心／潘柏廷報導

新北市蘆洲區中山一路一處住宅，昨（18）日驚傳凶殺命案，死者是賣蔥油餅的67歲廖姓男子、75歲許姓女子夫妻檔，被人發現時已倒臥血泊，而且總計身中37刀；由於沒看見37歲廖姓獨子的蹤跡，故警方認定其涉入命案，並開始大規模搜索，總算今（19）日晚間在新莊尋獲對方，並將對方移送至蘆洲分局。針對凶嫌的犯案動機，稍早，蘆洲分局副分局長林子翔也做出最新說明了！

針對蘆洲雙親命案，蘆洲分局副分局長林子翔今晚8時30分說明，這名犯嫌17日晚間持刀殺害雙親後，就騎機車往三重方向逃逸，並將機車停放在三重市區後，把凶刀丟棄在置物箱內，再搭乘計程車逃往新莊市區；對方下車後在新莊市區的大街小巷漫無目的閒晃，且身上還背著包包。

林子翔提到，警方接獲報案後，與新北刑大鷹眼隊及外勤隊、新莊分局共組專案小組，同時也報請新北地檢署檢察官指揮偵辦；警方調閱數百隻監視器，最後鎖定對方逃亡的路線與行蹤，今晚6時多左右在新莊巷弄內，專案小組發現對方的蹤跡，並上前喝令對方趴下，而對方也乖乖配合，最後將其上銬逮捕，依殺害直系血親罪移送地檢署偵辦。

至於對方犯案動機，林子翔也說，在訪查鄰居過程中，曾有聽聞兒子曾數度向父母索討金錢，但是否是財務的問題，還要再深入釐清。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

