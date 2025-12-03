《動滋達滋森之島2》動畫特效全面升級 盼孩子學會面對挑戰而非「被要求」

《動滋達滋森之島》第二季劇照。小公視提供

學齡前兒童節目《動滋達滋森之島》第二季全面升級，帶領3–6歲幼兒進入更具沉浸感、教育性與娛樂性的奇幻體能世界。以「活力成長、奇幻體驗」為理念，結合動畫、棚內實景、角色戲劇、MV 動作教學與創意遊戲，打造一個讓孩子能「看得懂、跟得動、玩得久、學得好」的兒童節目。

《動滋達滋森之島》第二季加入「動畫任務引導系統」，透過節目靈魂人物「閃電波波」從動畫中飛入每位動物精靈獨特的家。小公視提供

《動滋達滋森之島》第二季除了肢體律動，更期待孩子透過伸展、唱跳等『身體意識練習』並配合劇情，能夠培養幼兒認知、社會情緒發展能力與態度。除了革命性的升級，第二季還加入「動畫任務引導系統」，每位動物精靈皆有「專屬家屋動畫」，包含生活背景、性格、象徵道具等，透過節目靈魂人物「閃電波波」從動畫中飛入每位動物精靈獨特的家，讓學齡前兒童能迅速建立角色記憶點。互動設計也更加精準，區分為三大環節：「場一主題舞蹈」 讓孩子跟著動物精靈暖身認識動作；「場二動畫任務」 則進入核心挑戰，孩子將成為任務的關鍵執行者；「場三創意遊戲」 則將主題動作融入好玩的團體競賽中，激發孩子的反應力與創造力。

廣告 廣告

《動滋達滋森之島》第二季加入「動畫任務引導系統」如跑步會有速度線，孩子能感受運動像玩遊戲一樣，模仿動作不再困難。小公視提供

製作人郎祖明表示：「本季加入了許多孩子熟悉的動畫語言，如跑步會有速度線、變身有能量特效、跳躍有閃亮光點等，希望透過這些特效，孩子能感受運動像玩遊戲一樣，模仿動作不再困難，每個孩子都能變成自己的小英雄，讓運動、律動、認知學習，都變成自然又開心的事。」

第二季也加入了「生活認知」元素，透過遊戲與故事讓孩子學會整理自己的東西，練習簡單家事或生活任務，以建立專注力與模仿力。製作人郎祖明表示：「最重要的是獲得『我做得到！』的信心。我們希望孩子在歡笑中學會面對日常挑戰，不是被要求，而是願意自己試試看。」《動滋達滋森之島》每位動物精靈角色原型為台灣原生動物，如來自玉山的鳳頭蒼鷹「翔哥」、代表墾丁的梅花鹿「跳跳」，瀕危的台灣石虎「妙妙」。透過這些角色，讓孩子可以認識台灣生態，知道這些動物就在我們生活的土地上。

《動滋達滋森之島》每位動物精靈角色原型為台灣原生動物，分別為代表山豬的「巧克」（左起）、石虎「妙妙」、果子狸「開心果」、梅花鹿「跳跳」、鳳頭蒼鷹「翔哥」。小公視提供

《動滋達滋森之島》期望做到陪伴孩子的「整體成長」，本季結合了四大學習重點：肢體能力、認知能力、情緒教育、創造力訓練，讓孩子理解這個世界可以探索、有情緒是正常的，學習如何表達、遇到問題可以用不同方式解決、每個孩子皆是獨一無二且有自己的力量。《動滋達滋森之島》第二季12月4日起播出。



回到原文

更多鏡報報導

吳宗憲臨時宣布「演唱會延期」 票賣光「主辦損失慘重」

小S首個沒有大S的跨年「不知道怎麼過」 賈永婕曝她錄宣傳片「邊錄邊哭」

公費戀愛！陳漢典Lulu錄影「炙熱眼神」超甜蜜 下班同返4000萬愛巢