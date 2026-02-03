動漫元素融入防搶演練 金山警全力守護家園

%E4%B8%80 12 300x203 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】為提升金融機構防搶應變能力，新北市政府警察局金山分局特別結合淡水信用合作社萬金分社舉辦防搶演練，其中融入知名動漫《火影忍者》元素，由角色「小櫻」模擬遭歹徒持槍挾持，演練過程逼真震撼，展現警方打擊犯罪的專業與決心。

演練過程中，歹徒激烈抗拒攔捕，駕車逃逸至核二廠周邊道路，警方運用科技偵查系統迅速掌握犯嫌動向，完成包圍部署，並由現場指揮官針對歹徒實施心理戰喊話，採取軟硬兼施策略，最終，歹徒棄械投降並釋放人質，整個流程安全順利完成。

警方指出，本次演練涵蓋通報、攔截、圍捕及勸降喊話等各項標準作業程序，每一環節均依照實戰標準執行，演練不僅檢驗了警力整合與科技輔助能力，也強化了人員應變、協調與決策的實戰經驗，未來，警方將持續透過實戰化演練，提升快速反應能力，以保障民眾生命與財產安全。

金山分局表示，此次演練從通報、追緝到圍捕各環節皆比照實戰辦理，不僅有效提升員警臨場應變能力，也強化金融機構與警方之間的合作默契，警方同時呼籲轄區內各金融機構、銀樓、超商及民眾，平時應保持警覺，遇有緊急狀況務必立即撥打110報案，共同守護社會治安，打造安全的生活環境。