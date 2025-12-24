動漫奇想 x 淡水古韻 x 樂齡溫暖 三創火花點燃聖約翰科大
【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學樂活設計學院舉辦「ICEC 2025全國高中職創新創意與創業競賽」，匯聚全國百餘位高中職菁英師生，以「創意動漫角色設計」、「淡水小城創意導覽」及「樂齡生活創新方案設計」三大主題為舞台，展現青年世代對數位內容、在地文化與高齡社會的多元想像與行動力。競賽不僅強調創新與創業思維，更融入跨領域實作，讓學生將奇幻角色、歷史故事與銀髮福祉轉化為具市場潛力的提案，成為今年最吸睛的三創饗宴。
唐彥博校長開幕致詞時表示，本屆競賽特別設計三大主題，正是為了讓高中職學生在動漫虛擬世界、淡水在地人文與樂齡生活關懷中自由馳騁，培養挑戰傳統、突破框架的勇氣，結合科技、人文與同理心，為台灣的數位創意、觀光產業與銀髮經濟注入青春新血。
貴賓淡江中學發展處黃維彥主任於開幕時勉勵指出，此次競賽讓年輕學子從動漫IP開發到淡水走讀，再到樂齡輔具設計，展現全方位創意，期待這些作品未來能連結產業，成為台灣創意經濟與社會福祉的重要推手。
▲唐彥博校長（右四）與評審委員合影。
競賽主席陳智湧院長強調，三大主題各具特色：動漫角色設計激發想像力、淡水小城導覽深化文化認同、樂齡方案設計培養社會責任感。未來將持續擴大規模，結合產業資源與校園環境，讓聖約翰成為全國高中職三創人才的搖籃。
在分項競賽中，創意動漫角色設計組競爭最為激烈，作品兼具世界觀設定、角色造型與故事性，展現高中生驚人的想像力與視覺表現力。最終由東海高中包辦前三名：金獎為東海高中王珮倫同學（指導老師：楊白鯨主任），作品主題為「守護與破壞」，透過角色設定呈現保護與毀滅力量之間的張力與平衡；銀獎是東海高中陳禹瑄同學（指導老師：楊白鯨主任），作品主題為「蝴蝶薇蘿娜的創業之旅」，以角色成長歷程結合創業歷程，展現富有故事性的角色設計；銅獎則為東海高中高子喬、張佳盼同學（指導老師：楊白鯨主任），作品主題為「文明的繁榮與黑暗」，從光明與陰影的對比，探討文明進步下的另一面向。
為確保競賽評選之專業與公正性，創意動漫角色設計組特別邀請木柵高工多媒體設計科李孟書老師及啟承文化股份有限公司邱彥凱執行長擔任外聘評審，校內評審則由多媒體設計系江易霖老師擔任。評審團從創意發想、視覺表現、角色設定完整度與市場潛力等面向進行綜合評分，表示今年參賽作品「實力相當、難分高下」，足見高中職學生在創意設計領域的厚實能量。
▲東海高中王珮倫同學以「守護與破壞」作品，勇奪本次競賽金獎。
多媒體設計系胡文和主任表示，透過「2025全國高中職創新創意與創業競賽」，期待與全國高中職學校攜手，培育具創意思維、創業企圖與實作能力的新世代人才，並持續以淡水在地人文為基底，結合樂齡議題、地方創生與數位內容產業，打造更多元的學習與實踐平台，成為青年學子逐夢創新的重要起點。
閉幕頒獎，評審團一致肯定，今年參賽作品實力伯仲之間，無論是動漫角色的市場潛力、導覽的專業魅力，還是樂齡方案的實用溫暖，皆展現高中職生厚實的三創能量。高中職生跨界創意爆發，虛擬角色、歷史走讀與銀髮關懷交織未來藍圖，聖約翰科大將持續以此競賽為平台，連結虛擬想像、現實文化與社會關懷，陪伴青年學子逐夢未來，為台灣創新創業生態注入源源不絕的活力。（照片聖約翰科技大學提供）
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 92
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 103
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 5 小時前 ・ 26
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 170
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 24
英勇余男抗敵過世！母婉拒捐款 杜汶澤感動：余媽媽也是英雄
日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，最後4死（含兇嫌）11傷。港星杜汶澤第一時間宣布尊敬余男英勇抗敵犧牲生命的行為，將捐出麵館一日所得，今(23日)上午，杜汶澤透露，聯絡余男家屬後，對方婉拒好意，杜汶澤說：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 23
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
元旦新制一次看！衛福部加發弱勢生活補助 國保生一胎可領10萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 元旦新制來了！衛福部明年1月1日起，有多項攸關民眾生活補助及就醫花費的新制要上路，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最高新台幣1000元；擴大長照給付對象；國民年金保險被保險人，每生一胎可以請領10萬元；新冠疫苗擴大全民接種等。【CNEWS匯流新聞網】整理如下： 一、韌性特別條例-低收入戶及中低收入戶加發生活...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
當街頭飄香，他們卻只有冷清...邀你認購2026公益年菜 溫暖弱勢老小的除夕夜
除夕夜，當街頭巷尾飄散圍爐的飯菜香、歡笑聲此起彼落時，對弱勢家庭而言，卻是整年最安靜、孤單的一晚。受困於經濟拮据或失親無依，許多獨居長輩與困境家庭的孩子，面對的是空蕩蕩的餐桌。他們不敢奢望豐盛的年夜飯，只能以簡陋飯菜果腹；窗外的喧囂熱鬧，映照他們無助與孤寂。Yahoo奇摩新聞 ・ 1 天前 ・ 1
衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
王鴻薇不忍了！怒嗆割頸案法官：這不是恐龍法官什麼是恐龍法官
新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。對此，藍委王鴻薇痛批「這不是恐龍法官什麼是恐龍法官」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
2025全台聖誕節活動市集總整理 六福村耶誕變裝免費玩、劍湖山變裝100元、新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 4
【2025年終獎金調查】年前不能提離職？勞工曝「一透露獎金瞬間歸零」
年終獎金向來被視為上班族撐過一整年的重要回饋，但實務上，是否發放、如何發放，仍高度掌握在資方手中。有勞工分享自身經驗指出，僅因被公司察覺有離職意圖，就遭取消年終獎金，甚至被迫承擔公司決策後果，導致過年前經濟壓力驟增。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3