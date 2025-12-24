動漫奇想 x 淡水古韻 x 樂齡溫暖 三創火花點燃聖約翰科大

▲聖約翰科技大學樂活設計學院舉辦「ICEC 2025全國高中職創新創意與創業競賽」，匯聚全國百餘位高中職菁英師生參與，同場競技。

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學樂活設計學院舉辦「ICEC 2025全國高中職創新創意與創業競賽」，匯聚全國百餘位高中職菁英師生，以「創意動漫角色設計」、「淡水小城創意導覽」及「樂齡生活創新方案設計」三大主題為舞台，展現青年世代對數位內容、在地文化與高齡社會的多元想像與行動力。競賽不僅強調創新與創業思維，更融入跨領域實作，讓學生將奇幻角色、歷史故事與銀髮福祉轉化為具市場潛力的提案，成為今年最吸睛的三創饗宴。

唐彥博校長開幕致詞時表示，本屆競賽特別設計三大主題，正是為了讓高中職學生在動漫虛擬世界、淡水在地人文與樂齡生活關懷中自由馳騁，培養挑戰傳統、突破框架的勇氣，結合科技、人文與同理心，為台灣的數位創意、觀光產業與銀髮經濟注入青春新血。

貴賓淡江中學發展處黃維彥主任於開幕時勉勵指出，此次競賽讓年輕學子從動漫IP開發到淡水走讀，再到樂齡輔具設計，展現全方位創意，期待這些作品未來能連結產業，成為台灣創意經濟與社會福祉的重要推手。

▲唐彥博校長（右四）與評審委員合影。

競賽主席陳智湧院長強調，三大主題各具特色：動漫角色設計激發想像力、淡水小城導覽深化文化認同、樂齡方案設計培養社會責任感。未來將持續擴大規模，結合產業資源與校園環境，讓聖約翰成為全國高中職三創人才的搖籃。

在分項競賽中，創意動漫角色設計組競爭最為激烈，作品兼具世界觀設定、角色造型與故事性，展現高中生驚人的想像力與視覺表現力。最終由東海高中包辦前三名：金獎為東海高中王珮倫同學（指導老師：楊白鯨主任），作品主題為「守護與破壞」，透過角色設定呈現保護與毀滅力量之間的張力與平衡；銀獎是東海高中陳禹瑄同學（指導老師：楊白鯨主任），作品主題為「蝴蝶薇蘿娜的創業之旅」，以角色成長歷程結合創業歷程，展現富有故事性的角色設計；銅獎則為東海高中高子喬、張佳盼同學（指導老師：楊白鯨主任），作品主題為「文明的繁榮與黑暗」，從光明與陰影的對比，探討文明進步下的另一面向。

為確保競賽評選之專業與公正性，創意動漫角色設計組特別邀請木柵高工多媒體設計科李孟書老師及啟承文化股份有限公司邱彥凱執行長擔任外聘評審，校內評審則由多媒體設計系江易霖老師擔任。評審團從創意發想、視覺表現、角色設定完整度與市場潛力等面向進行綜合評分，表示今年參賽作品「實力相當、難分高下」，足見高中職學生在創意設計領域的厚實能量。

▲東海高中王珮倫同學以「守護與破壞」作品，勇奪本次競賽金獎。

多媒體設計系胡文和主任表示，透過「2025全國高中職創新創意與創業競賽」，期待與全國高中職學校攜手，培育具創意思維、創業企圖與實作能力的新世代人才，並持續以淡水在地人文為基底，結合樂齡議題、地方創生與數位內容產業，打造更多元的學習與實踐平台，成為青年學子逐夢創新的重要起點。

閉幕頒獎，評審團一致肯定，今年參賽作品實力伯仲之間，無論是動漫角色的市場潛力、導覽的專業魅力，還是樂齡方案的實用溫暖，皆展現高中職生厚實的三創能量。高中職生跨界創意爆發，虛擬角色、歷史走讀與銀髮關懷交織未來藍圖，聖約翰科大將持續以此競賽為平台，連結虛擬想像、現實文化與社會關懷，陪伴青年學子逐夢未來，為台灣創新創業生態注入源源不絕的活力。（照片聖約翰科技大學提供）