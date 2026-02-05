動漫展開幕！動漫迷前晚9點就排隊 搶買周邊

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





人氣IP齊聚一堂，2026台北國際動漫展登場，有人昨（4日）晚九點就來排，大家已經鎖定好目標，時間一到就直奔展區，台北市長蔣萬安也來逛，大兒子為此還特別「推坑」吉伊卡哇，以及葬送的芙莉蓮，要老爸有看到周邊的話，買一個給他。

2/5上午十點一到，台北國際動漫展大門一開，超級無敵多的動漫迷推著行李箱衝啊跑啊飛啊，就是要直奔他們最愛的動漫人物。2026動漫展估計人潮會破往年記錄，來到50萬人次，創造3億營業額，搶福袋、搶限量好禮，一定要給他拚早起。

動漫迷vs.記者：「昨天晚上九點就來了，（所以是直接在這邊過夜嗎？）對。」

動漫迷vs.記者：「我們大概六、七點來排，因為最近人都比較多。」

這回動漫展，特別的是吉咿卡哇也來參戰，就有一位大人物領著家裡公子的指令也來找寶物。

台北市長蔣萬安：「昨晚老大不斷向我推坑，他特別交代我說，如果我今天現場有看到吉伊卡哇周邊商品，或是玩偶幫他買。」

被交代的北市三寶爸，逛起展來也是有在認真。

記者vs.台北市長蔣萬安：「（剛收到的小說會不會送給大寶？）會啊，會拿去跟他分享，（他現在是特別喜歡的年紀對不對？）對，他會開始關注一些國內、國外的動漫。」

蔣萬安要跟上時下最流行的動漫議題，還是得靠大兒子補課。

台北市長蔣萬安：「我還看不清楚是葬送的茉莉蓮，還是葬送的芙莉蓮，還好有我家的大寶，可以隨時補充最新的知識。」

雖然才慢慢了解動漫，但動漫迷們對蔣萬安，倒是熟的不得了。

動漫迷vs.台北市長蔣萬安：「市長好市長好，哈囉市長好，（哇你買了很多耶，還推了一個行李箱）。」

真的是一排年輕人，目測20歲都不到，蔣萬安能在這年齡區間受歡迎，或許也突破了，藍營政治人物的限制，挾帶高人氣，2026或許沒有極限。

