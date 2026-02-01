動漫御用歌姬LiSA唱進小巨蛋 許願吃草莓冰

日本知名動漫鬼滅之刃御用歌姬LiSA將在6月唱進小巨蛋。（圖／東森新聞）





日本知名動漫鬼滅之刃御用歌姬LiSA將在6月唱進小巨蛋，還驚喜現身台北車站，現場擠滿3千名粉絲。此次LiSA來台，表示自己很喜歡草莓，過去因為來的時候都在夏天，只有吃到芒果冰，說這次一定要吃到草莓冰。

日本歌姬LiSA：「你好，大家好我是LiSA。」

甜甜笑容，人氣動漫鬼滅之刃御用歌姬LiSA，頂著招牌粉色短髮，露出甜甜笑容，跟粉絲們親切打招呼。日本歌姬LiSA：「因為昨天在現場，3千個的粉絲已經跟我約好，他們一定會來到台北小巨蛋現場，所以我很期待，到時候舞台下坐滿粉絲的景象。」

廣告 廣告

出道15周年，在這特別的時間裡，LiSA兌現承諾6月將唱進小巨蛋，而她還有更大的夢想，希望跟歌迷們一起完成。日本歌姬LiSA：「今年的6/19、6/20這兩天，我要先完成初步夢想，就是一個人唱進台北小巨蛋，但我聽說台北也有一個大的巨蛋，所以下個目標是想要唱進台北大巨蛋，那因為夢想就是先說先贏，說了才會實現，所以就麻煩大家。」

LiSA真的好寵粉，一一兌現承諾，主辦單位還提供開金球環節，提早恭喜LiSA攻蛋。另外貼心的LiSA還發紅包，上頭滿滿都是巧思。日本歌姬LiSA：「日文的一跟五發音，與草莓相似，而且紅包上也有15顆草莓。」

喜歡草莓，不只呈現在紅包袋上，還提到之前來台，都剛好錯過草莓季，這回點名一定要吃到草莓冰。日本歌姬LiSA：「我最喜歡草莓跟紅豆的關係，所以我最愛的就是草莓大福，芒果冰有吃過，但是因為我有聽說，因為草莓是當季水果，所以也有草莓版本的草莓冰。」

LiSA不只開唱，還驚喜現身快閃見面會，對粉絲來說都是最棒的新年禮物。日本歌姬LiSA：「新年快樂恭喜發財。」



【更多東森娛樂報導】

●日人震驚霍諾德爬101揭「日本絕不准」！一票人謝賈董

●岡田將生當爸了！高畑充希「喜迎第一胎」發聲報喜訊

●金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

