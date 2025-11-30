動漫改編帶動《藥師少女的獨語》原作銷量！一年賣破百萬本狠甩第二名87萬
由日本作家日向夏發行的輕小說《藥師少女的獨語》在 2011 年於網路上發表之後就迅速吸引了超高人氣，而這幾年與漫畫家倉田三之路、貓海月等人合作的漫畫版以及 2023 年推出的改編動畫也獲得許多好評，最近也確認了第三季動畫將在 2026 年 10 月與粉絲們見面，明年 12 月更有劇場版。雖然這部小說已經連載 14 年了，但今年日本輕小說市場的統計結果已經出爐，《藥師少女的獨語》依然繼續霸榜，成為過去一年中唯一一部賣出超過百萬冊的輕小說，狠甩第二名的《歡迎來到實力至上主義的教室 2 年級篇》87 萬冊。
根據統計，從去年 11 月到今年 11 月為止的日本輕小說銷售榜單已經出爐，其中改編成漫畫與動畫之後擁有超高人氣的《藥師少女的獨語》過去一年中賣出 1,060,890 冊，成為過去一年內日本唯一一部賣破百萬的輕小說。第二名《歡迎來到實力至上主義的教室 2 年級篇》的銷量就已經跌到 20 萬冊以下，賣出 190,737 冊，也足見《藥師少女的獨語》的人氣到底有多高。而榜單上的其他知名作品，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》賣出了 158,151 冊，拿下第 6 名，而超人氣動漫《鬼滅之刃》的小說版過去一年內賣出不到 10 萬冊，僅賣出 95,850 冊位列第八。
而根據統計，目前全系列共發行超過 4500 萬冊的《藥師少女的獨語》之所以如此成功跟動漫脫不了關係，今年第二季動畫推出後，又重新帶動了小說銷量，多印了 700 萬冊發行出去，而接下來明年 10 月份《藥師少女的獨語》的第三季動漫就要登場了，而且 2026 年 12 月還有劇場版，可想而知的是《藥師少女的獨語》明年肯定也會繼續霸榜，坐穩日本輕小說的龍頭寶座。
