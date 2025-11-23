動漫歌姬輪番炸場！ KOTOKO飆唱經典歌高喊「喜歡台北」

「LisAni LIVE TAIPEI 2025」在台北熱烈開演。好玩國際文化提供

動漫音樂盛會「LisAni LIVE TAIPEI 2025」昨（22）晚在台北展開首日演出，由五組頂尖藝人KOTOKO、伊藤美來、鈴木このみ、早見沙織以及fripSide輪番上陣，獻上橫跨經典到最新動畫金曲，現場氣氛從頭燃燒到尾。首日演出星光熠熠，每位藝人都帶著對歌迷的熱愛與期待踏上舞台。

「電波歌姬」KOTOKO 一如既往地展現對台灣的深厚情感，她以高亢的嗓音與充滿爆發力的演出，帶來如〈Suppuration-core-〉、〈being〉、〈Loop-the-Loop〉等多首陪伴無數動漫迷成長的經典之作，特別是〈INTERNET YAMERO -DECO×DECO MIX-〉更是瞬間引爆全場，證明了她在動漫音樂界無可撼動的地位。

KOTOKO除了帶來經典歌，還學了中文與歌迷互動。好玩國際文化提供

KOTOKO演出中也以中文向大家問好：「大家好，我是 KOTOKO。大家好嗎？開心嗎？好想念大家！大家很愛的歌手們會陸續登場，一定要high到最後。」也分享了來台後的心情：「今年4月在台北有舉辦個人演唱會，過半年再見到大家很開心。除了日本就是來台舉辦最多次演出。我很喜歡小籠包、臭豆腐、胡椒餅、芒果雪花冰。大家都很親切，我喜歡台北。真是太開心了。」

伊藤美來第一次來台灣演出。好玩國際文化提供

甜美元氣的聲優歌手伊藤美來則是首次在 LisAni LIVE TAIPEI 登場。她帶著初訪台灣的興奮，一口氣獻上〈Shocking Blue〉、〈青100色〉、〈Plunderer〉等代表作，清新甜美的歌聲中充滿力量，成功征服台灣歌迷，為她的首次台北行留下熱血沸騰的印記。伊藤美來相當認真，也練習了中文跟大家互動：「大家好，我是伊藤美來，我很想念你。」緊接著也分享道，「我實在很期待見大家，昨天到台北，吃了小籠包，逛了夜市。得到很多能量，今天會盡全力唱給大家聽。今天我很開心、幸福。上個月進行了9週年演唱會，即將進入10週年，請大家繼續關注我，希望有機會再來台北，我會繼續努力請多多指教。」

鈴木このみ分享明年將舉辦個人巡演，期待再相見。好玩國際文化提供

多次訪台並熱愛台灣茶的鈴木このみ，這次同樣火力全開！她以〈Absolute Soul〉、〈This game〉、〈Redo〉等數首氣勢磅礴的動畫主題曲，也演唱了一首沒在台演唱過的〈フィニステラー〉，搭配極具穿透力的嗓音和狂野的舞台表現，將現場氣氛推向高潮，展現「動畫歌曲界女王」的霸氣。鈴木このみ說道，「大家好，我是鈴木このみ，今天見到大家太好了，大家要一起 High 到最後。」鈴木このみ表示自己來台算蠻多次了，有記得一些中文：「開心嗎？請給我珍珠奶茶。珍珠奶茶、小籠包很好吃。」語畢全場熱烈歡呼。她最後也公布明年會有個人巡迴演唱會，因此向歌迷喊話：「明年亞巡見！」

早見沙織特別為歌迷獻上新歌。好玩國際文化提供

以聲優和歌手身分都擁有極高人氣的早見沙織，則帶來另一種沉靜而充滿力量的魅力。期待美食與遊覽城市的她，演唱了〈視紅〉、〈Awake〉、〈Last breath, Last record〉等歌曲。早見沙織說：「今天很開心能見到大家。剛剛演唱的〈Last breath, Last record〉是即將在12 月發行的新歌，並會搭配新動畫，希望大家會喜歡。」

fripSide透露演出前已吃了小籠包。好玩國際文化提供

壓軸登場的是超人氣組合fripSide！這次 fripSide 是第三期成員來台。在登台前就表示迫不及待想品嚐最愛的小籠包，而他們的演出也如願望一樣「熱騰騰」地引爆全場。fripSide 以招牌的電子音樂與速度感，為觀眾獻上多首重製與最新版本金曲：一連串的熱門曲目如〈LEVEL5-judgelight- -version 2022-〉、〈eternal reality -version 2025-〉讓粉絲陷入瘋狂。fripSide也驚呼地說：「今天好多人喔！fripSide 睽違 10 年沒來台，我們 2 個則是第一次來，好想見台北的大家，見到大家非常開心。」最後以經典的〈only my railgun -version 2025-〉震撼結尾，將全場氣氛推到最高點，為 LisAni LIVE TAIPEI 2025 的首日演出劃下完美的休止符。



