動漫歌姬輪番炸場！ KOTOKO飆唱經典歌高喊「喜歡台北」
動漫音樂盛會「LisAni LIVE TAIPEI 2025」昨（22）晚在台北展開首日演出，由五組頂尖藝人KOTOKO、伊藤美來、鈴木このみ、早見沙織以及fripSide輪番上陣，獻上橫跨經典到最新動畫金曲，現場氣氛從頭燃燒到尾。首日演出星光熠熠，每位藝人都帶著對歌迷的熱愛與期待踏上舞台。
「電波歌姬」KOTOKO 一如既往地展現對台灣的深厚情感，她以高亢的嗓音與充滿爆發力的演出，帶來如〈Suppuration-core-〉、〈being〉、〈Loop-the-Loop〉等多首陪伴無數動漫迷成長的經典之作，特別是〈INTERNET YAMERO -DECO×DECO MIX-〉更是瞬間引爆全場，證明了她在動漫音樂界無可撼動的地位。
KOTOKO演出中也以中文向大家問好：「大家好，我是 KOTOKO。大家好嗎？開心嗎？好想念大家！大家很愛的歌手們會陸續登場，一定要high到最後。」也分享了來台後的心情：「今年4月在台北有舉辦個人演唱會，過半年再見到大家很開心。除了日本就是來台舉辦最多次演出。我很喜歡小籠包、臭豆腐、胡椒餅、芒果雪花冰。大家都很親切，我喜歡台北。真是太開心了。」
甜美元氣的聲優歌手伊藤美來則是首次在 LisAni LIVE TAIPEI 登場。她帶著初訪台灣的興奮，一口氣獻上〈Shocking Blue〉、〈青100色〉、〈Plunderer〉等代表作，清新甜美的歌聲中充滿力量，成功征服台灣歌迷，為她的首次台北行留下熱血沸騰的印記。伊藤美來相當認真，也練習了中文跟大家互動：「大家好，我是伊藤美來，我很想念你。」緊接著也分享道，「我實在很期待見大家，昨天到台北，吃了小籠包，逛了夜市。得到很多能量，今天會盡全力唱給大家聽。今天我很開心、幸福。上個月進行了9週年演唱會，即將進入10週年，請大家繼續關注我，希望有機會再來台北，我會繼續努力請多多指教。」
多次訪台並熱愛台灣茶的鈴木このみ，這次同樣火力全開！她以〈Absolute Soul〉、〈This game〉、〈Redo〉等數首氣勢磅礴的動畫主題曲，也演唱了一首沒在台演唱過的〈フィニステラー〉，搭配極具穿透力的嗓音和狂野的舞台表現，將現場氣氛推向高潮，展現「動畫歌曲界女王」的霸氣。鈴木このみ說道，「大家好，我是鈴木このみ，今天見到大家太好了，大家要一起 High 到最後。」鈴木このみ表示自己來台算蠻多次了，有記得一些中文：「開心嗎？請給我珍珠奶茶。珍珠奶茶、小籠包很好吃。」語畢全場熱烈歡呼。她最後也公布明年會有個人巡迴演唱會，因此向歌迷喊話：「明年亞巡見！」
以聲優和歌手身分都擁有極高人氣的早見沙織，則帶來另一種沉靜而充滿力量的魅力。期待美食與遊覽城市的她，演唱了〈視紅〉、〈Awake〉、〈Last breath, Last record〉等歌曲。早見沙織說：「今天很開心能見到大家。剛剛演唱的〈Last breath, Last record〉是即將在12 月發行的新歌，並會搭配新動畫，希望大家會喜歡。」
壓軸登場的是超人氣組合fripSide！這次 fripSide 是第三期成員來台。在登台前就表示迫不及待想品嚐最愛的小籠包，而他們的演出也如願望一樣「熱騰騰」地引爆全場。fripSide 以招牌的電子音樂與速度感，為觀眾獻上多首重製與最新版本金曲：一連串的熱門曲目如〈LEVEL5-judgelight- -version 2022-〉、〈eternal reality -version 2025-〉讓粉絲陷入瘋狂。fripSide也驚呼地說：「今天好多人喔！fripSide 睽違 10 年沒來台，我們 2 個則是第一次來，好想見台北的大家，見到大家非常開心。」最後以經典的〈only my railgun -version 2025-〉震撼結尾，將全場氣氛推到最高點，為 LisAni LIVE TAIPEI 2025 的首日演出劃下完美的休止符。
更多鏡報報導
野生志效高雄慢跑！ 繁中喊話歌迷TWICE第2場演出：準備好了
子瑜等10年回家開唱！蔡英文喊河道被洗版 揪他藍髮應援TWICE
補上2019缺席遺憾！澀谷昴鐵肺飆唱 承諾：我還會再來
其他人也在看
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 22 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 8 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 12 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 21 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前