動漫歌姬LiSA將登台北小巨蛋開唱 樂喊夢想成真

（中央社記者王心妤台北1日電）演唱「鬼滅之刃」多首主題曲的日本歌手LiSA將於6月中首度唱進台北小巨蛋，她今天出席在台灣的記者會表示，能在出道15週年時攻蛋成功很開心，下一步夢想就是希望唱進大巨蛋。

LiSA多次為動畫演唱主題曲，招牌歌包含「鬼滅之刃」系列歌曲「紅蓮華」、「炎」、「照亮殘酷的夜晚」等。

LiSA昨天一落地就前往台北車站舉辦粉絲見面會，她今天在記者會上表示，「原本聽到有300人，我以為是這個數字，但其實是10倍的人，看到現場有嚇一跳。」

LiSA笑說，因為昨天跟現場3000名粉絲約好了，不擔心台北小巨蛋的票房，「我一直都說想唱進台北小巨蛋，終於在15週年，這有紀念意義的一年完成夢想，很開心。」她也說，得知台北有大巨蛋後，下一步的夢想就希望唱進台北大巨蛋。

2026年到來，LiSA表示，因為去年底參加日本紅白歌合戰，今年一開始就展開巡迴演唱會，其實不太有過節的感覺，「但我就在家裡好好休息，盡量穿暖、喝熱茶、不要感冒，而且過年會吃烤年糕，加上奶油跟醬油，非常好吃。」（編輯：張雅淨）1150201