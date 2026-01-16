動漫歌姬May’n宣佈5月來台開唱 邀粉絲歡慶出道20週年

May’n宣布將於5月10日來台舉辦20週年演唱會。（好玩國際文化提供）

日本實力派動漫歌姬May’n正式宣布將於5月10日登上新莊Zepp New Taipei舉行「THE BEST of May’n」演唱會，這場演出不僅是20週年紀念巡演的重要一站，更是May’n向多年來支持她的台灣部員（官方粉絲名）傳遞感謝心聲的最佳舞台。

May’n自2024年6月啟動「Road to 20th Anniversary」以來，投入了整整2年的時間，用心準備這場橫跨20年的音樂盛宴，她感性地表示：「這2年我一直在傳遞謝意，唱了好多好多的歌，真的是充滿了無數次『人生中最棒！』的瞬間。」

對於May’n而言，現場演出永遠是她最珍視的歸宿。隨著20週年即將在5月31日劃下完美句點，她熱情宣誓：「直到最後一刻，我都要在最愛的舞台上跟你們玩個痛快！多彩繽紛且貪心地，在May’n Space裡，聽我唱歌吧！」

演唱會將於5月10日（日）在17點30分在新莊Zepp New Taipei登場，票價分為1F搖滾區VIP NT$3,200元 ／ 一般NT$2,600元，以及2F座位區NT$ 2,800 元，售票時間將在本月25日（日）11點在Ticket Plus遠大售票系統啟售。

