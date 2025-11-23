動漫盛事LisAni LIVE TAIPEI首日超燃 五組藝人連唱金曲引爆全場

動漫音樂盛事《LisAni LIVE TAIPEI 2025》於22日晚間在台北盛大開幕，首日演出由KOTOKO、伊藤美來、鈴木このみ、早見沙織及fripSide五組頂尖藝人輪番上陣，帶來經典與新世代動畫金曲，現場氣氛從開場到結束持續沸騰，點燃台北夜空。

KOTOKO演唱多首經典曲目。（圖／好玩國際文化提供）

被譽為「電波歌姬」的KOTOKO以高亢嗓音與爆發力十足的表演開場，演唱〈Suppuration-core-〉、〈being〉、〈Loop-the-Loop〉等經典曲目，特別是〈INTERNET YAMERO -DECO×DECO MIX-〉瞬間引爆全場。她以中文向粉絲問好：「大家好，我是KOTOKO。大家好嗎？開心嗎？好想念大家！大家很愛的歌手們會陸續登場，一定要high到最後。」她也分享來台心情：「今年4月在台北舉辦個人演唱會，過半年再見到大家很開心。我很喜歡小籠包、臭豆腐、胡椒餅、芒果雪花冰。」

廣告 廣告

伊藤美來首次參與《LisAni LIVE TAIPEI》。（圖／好玩國際文化提供）

首次參與《LisAni LIVE TAIPEI》的伊藤美來帶來清新甜美的歌聲，演唱〈Shocking Blue〉、〈青100色〉、〈Plunderer〉等代表作，展現充滿力量的舞台魅力。她以也練習了中文跟大家互動：「大家好，我是伊藤美來，我很想念你。」並分享抵台感受：「我實在很期待見大家，昨天到台北，吃了小籠包，逛了夜市。今天會盡全力唱給大家聽。」

鈴木このみ首次在台獻唱〈フィニステラー〉。（圖／好玩國際文化提供）

多次訪台的鈴木このみ以〈Absolute Soul〉、〈This game〉、〈Redo〉等氣勢磅礡的歌曲震撼全場，還首次在台獻唱〈フィニステラー〉，展現穿透力十足的嗓音。她向粉絲問候：「大家好，我是鈴木このみ，今天見到大家太好了，大家要一起High到最後。」還表示自己來台算蠻多次了，有記得一些中文：「開心嗎？請給我珍珠奶茶。珍珠奶茶、小籠包很好吃。」她更宣布明年將舉辦亞洲巡迴演唱會，邀請粉絲參與。

早見沙織演唱12月才發行˙的新歌〈Last breath, Last recor。（圖／好玩國際文化提供）

早見沙織則以沉靜而有力的風格登場，演唱〈視紅〉、〈Awake〉、〈Last breath, Last record〉等歌曲。她表示：「今天很開心能見到大家。剛剛演唱的〈Last breath, Last record〉是即將在12月發行的新歌，希望大家會喜歡。」

fripSide以第三期成員陣容來台。（圖／好玩國際文化提供）

壓軸登場的fripSide以第三期成員陣容來台，帶來招牌電子音樂與速度感，演唱〈LEVEL5-judgelight- -version 2022-〉、〈eternal reality -version 2025-〉等多首重製金曲，並以〈Red Liberation〉結尾，他們也興奮表示：「今天好多人喔！fripSide睽違10年沒來台，我們2個則是第一次來，好想見台北的大家，見到大家非常開心。」

五組藝人的演出為動漫迷帶來一場視聽盛宴，《LisAni LIVE TAIPEI 2025》首日以熱血與感動拉開序幕，後續演出備受期待。

延伸閱讀

金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲

金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息

金馬62 賴清德：華語電影重要指標、連結亞洲、走向國際重要平台