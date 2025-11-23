動漫盛會LisAni LIVE TAIPEI首日超炸 5組日本歌手輪唱金曲

fripSide擔任「LisAni LIVE TAIPEI 2025」壓軸。（好玩國際文化提供）

動漫音樂盛會「LisAni LIVE TAIPEI 2025」於昨（22日）晚間在台灣大學綜合體育館1F展開首日演出，由「電波歌姬」KOTOKO、甜美聲優歌手伊藤美來、已多次訪台的鈴木KONOMI（鈴木このみ）、以聲優和歌手身分都擁有極高人氣的早見沙織及人氣組合fripSide共5組輪番上陣，獻上橫跨經典到最新動畫金曲，現場氣氛從頭燒到尾。

KOTOKO一如既往地展現對台灣的深厚情感，她以高亢的嗓音與充滿爆發力的演出，帶來如〈Suppuration-core-〉、〈being〉、〈Loop-the-Loop〉等多首經典作，特別是〈INTERNET YAMERO -DECO×DECO MIX-〉瞬間引爆全場，演出中也以中文向大家問好：「大家好嗎？開心嗎？好想念大家！大家很愛的歌手們會陸續登場，ㄧ定要嗨到最後。」也分享了來台後的心情：「今年4月在台北有舉辦個人演唱會，過半年再見到大家很開心。除了日本就是來台舉辦最多次演出，我很喜歡小籠包、臭豆腐、胡椒餅、芒果雪花冰。大家都很親切，我喜歡台北。」

KOTOKO以高亢的嗓音與充滿爆發力的演出帶來多首經典曲。（好玩國際文化提供）

伊藤美來第一次來台灣相當興奮。（好玩國際文化提供）

伊藤美來則是帶著初訪台灣的興奮，一口氣獻上〈Shocking Blue〉、〈青100色〉、〈Plunderer〉等代表作，清新甜美的歌聲中充滿力量，成功征服台灣歌迷，伊藤美來相當認真，也練習了中文跟大家互動：「大家好，我是伊藤美來，我很想念你。」緊接著也分享了抵台及近況：「我實在很期待見大家，昨天到台北，吃了小籠包，逛了夜市。得到很多能量，今天會盡全力唱給大家聽。今天我很開心、幸福。上個月進行了9週年演唱會，即將進入10週年，請大家繼續關注我，希望有機會再來台北，我會繼續努力請多多指教。」

鈴木KONOMI火力全開，展現「動畫歌曲界女王」的霸氣。（好玩國際文化提供）

熱愛台灣茶的鈴木KONOMI這次同樣火力全開，以〈Absolute Soul〉、〈This game〉、〈Redo〉等數首氣勢磅礴的動畫主題曲，也演唱了一首沒在台演唱過的歌曲〈フィニステラー〉，搭配極具穿透力的嗓音和狂野的舞台表現，展現「動畫歌曲界女王」的霸氣，她表示自己來台算蠻多次了，有記得一些中文：「開心嗎？請給我珍珠奶茶。珍珠奶茶、小籠包很好吃。」語畢全場熱烈歡呼。鈴木このみ最後公布明年會有個人巡迴演唱會，因此向歌迷喊話：「明年亞巡見！」

早見沙織帶來另一種沉靜而充滿力量的魅力。（好玩國際文化提供）

早見沙織則帶來另一種沉靜而充滿力量的魅力。期待美食與遊覽城市的她，演唱了〈視紅〉、〈Awake〉、〈Last breath, Last record〉等歌曲。早見沙織也說道：「今天很開心能見到大家。剛剛演唱的〈Last breath, Last record〉是即將在12月發行的新歌，並會搭配新動畫，希望大家會喜歡。」

相隔10年未訪寶島，fripSide是第三期成員來台，在登台前就表示迫不及待想品嚐最愛的小籠包，而他們的演出也如願望一樣「熱騰騰」地引爆全場，壓軸登場的他們以招牌的電子音樂與速度感，為觀眾獻上多首重製與最新版本金曲，〈LEVEL5-judgelight- -version 2022-〉、〈eternal reality -version 2025-〉立刻讓粉絲陷入瘋狂，並「今天好多人喔！我們2個則是第一次來，好想見台北的大家，見到大家非常開心。」最後以經典的〈only my railgun -version 2025-〉，將全場氣氛推到最高點，為LisAni LIVE TAIPEI 2025的首日演出劃下完美句點。

