動漫節史上最嚴！北捷禁武裝Cosplay 違者直接驅離

第14屆台北國際動漫節將於2月5日至9日在南港展覽館登場，主辦單位中華動漫出版同業協進會今日發布最新入場守則，針對Cosplay裝扮採取前所未有的嚴格審查機制。

協進會秘書長高世椿表示，此次規範參考台北捷運去年底增訂的「旅客進站裝扮應行注意事項」，目的是讓觀眾在北市隨機殺人案後仍能安心觀展。新規重點聚焦於「辨識性」與「去威脅化」兩大原則。

根據公告內容，凡於展館範圍內包括大廳、展場及走道，若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等導致無法辨識五官特徵者，將被視為影響秩序。任何具武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想或足以引起民眾恐慌的裝扮，經工作人員判斷有維安疑慮，主辦單位將採取強力措施直接請離現場。

道具管控方面，大會明文禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等物品。大型或尖銳道具在展館內移動時必須進行拆解，確保不會影響動線或危及他人安全。主辦方強調，若現場經判斷有影響秩序之虞，將立即要求當事人撤除或離場。

此外，新規也針對長期存在的爭議制定服儀指引。明確禁止不穿著內衣、露點或展示性器官等過度暴露裝扮，以維持活動的公共觀感。高世椿指出，過往確實有部分民眾反映服裝過度裸露問題，此次一併納入規範處理。

為確保執行成效，展覽期間將與鄰近警局密切配合，除增派民間保全人力外，警方也將加強巡邏駐點。主辦單位表示，雖然新規在同好圈引發討論，但多數民眾表示理解，認同在特殊時期應以公共安全為優先考量。

此項被視為史上最嚴格的動漫展Cosplay規範，反映出北捷隨機殺人案對社會造成的深遠影響。主辦方希望透過完善的安全措施，在維護觀展品質的同時，也能提供安全無虞的活動環境。

