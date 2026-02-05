動漫節開展！估帶動2.5億商機 文化部次長讚：台漫已成國際文化名片

第14屆台北國際動漫節5日開幕，聲優偶像團體「知多娘」為開幕活動帶來精采演出，並和現場嘉賓熱情互動。翻攝自臉書台北國際動漫節



第14屆台北國際動漫節今日（2/5）起熱鬧開展，百家攤商、約800家攤位匯聚南港展覽館，一連五天熱鬧展出，參展業者紛紛推出一番賞、扭蛋、知名IP周邊，台北市長蔣萬安也表示，被孩子交代要買「吉伊卡哇」。中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓預估，5天展期可望帶動2.5億元商機。

台北動漫節今日上午舉行開幕記者會，由來自日本的愛知縣知多半島的聲優偶像團隊「知多娘」5名成員、2名「台北知多娘」成員帶來演出，並和現場嘉賓熱情互動。蘇偉銓致詞時表示，今年台北動漫節主題是「讚動漫、無極限」，象徵動漫創意、內容及周邊無限延伸，引進超過100家廠商、800個攤位，預計5天可吸引50萬人次，帶動2.5億元商機，其中還有逾40家廠商響應文化部的文化幣消費政策，希望能吸引年輕族群。

蘇偉銓提到，中華動漫出版同業協進會作為主辦方，也帶來旨在挖掘台灣優秀小說、漫畫的「原創IP風雲榜」攤位，希望能作為漫迷挑選本土好書的重要指標。此外，今年亮點攤位還有「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」動畫特展，原作是來自台灣的創作者三木奈沙，希望能夠展現對原創作品的重視。

蔣萬安今日也出席開幕活動，坦言自己已經很長一段時間未特別關注，不過昨晚家中老大一直推坑動漫，還特別交代如果有來動漫節，看到「吉伊卡哇」周邊記得買。蔣萬安也細數近期台北市的動漫展會活動，包括「火影忍者」、「藥師少女」、「葬送的芙莉蓮」、「航海王」等特展接連登場，且規模越來越盛大，是粉絲體驗動漫魅力最好的時刻。

文化部政務次長李靜慧則表示，文化部負責內容產生、帶動產業、走向國際，除了漫畫補助金、金漫獎等，去年更首度辦理給高中生參加的「青漫獎」，光是個人組就200多組報名，數量不輸金漫獎，代表創作能量越來越擴張。此外，台灣漫畫在國際上也能拿出好成績，包含日本國際漫畫賞、拿坡里漫畫節等，台灣的漫畫已經成為可向國際遞出的文化名片之一，就連總統賴清德逛台北書展時，也帶回好幾本漫畫，期盼動漫能成為國人生活日常。

