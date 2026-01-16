動漫節Cosplay新規！禁止攜帶「仿真度過高」道具 違者將直接請離場

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

去年（2025）底，北捷、中山商圈發生的隨機砍人事件震驚社會，同時也引發大眾對公共安全的高度關注。而「台北國際動漫節」將於2月5日至9日舉行，動漫節主辦單位15日宣布，因應相關安全疑慮，便參考北捷新規，首度增「COSPLAY禁令」，明確限制道具攜帶範圍，違者主辦單位將直接請離現場。

「台北國際動漫節」首度增「COSPLAY禁令」，明確限制道具攜帶範圍。（圖／台北國際動漫節 FB）

動漫節主辦單位表示，為了讓民眾在隨機砍人案後能夠安心觀展，本屆動漫展將禁止攜帶具有攻擊性或仿真度過高的道具入場，包括刀械、尖銳物品及大型道具，移動時須拆解，確保不影響動線與他人安全。此外，關於民眾反應過度暴露的服裝，也一併加入COSPLAY相關規範中，現場也將會和警方配合，增加巡邏人力，維護民眾安全。

2026台北國際動漫節大會規定Cosplay相關規範：

服裝儀容

● 禁止過度暴露：禁止不穿著內衣或暴露性器官，以維持活動觀感與安全。

● 凡於展館範圍內（含大廳、展場及走道），若裝扮符合下列情形之一，經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場：

1. 無正當理由（非醫療、工作或防災需求）佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識五官特徵，經判斷有影響秩序或造成他人恐慌之虞者。

2.裝扮具武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想，或足以引起民眾恐慌、造成維安風險者。

道具使用

● 禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等可能造成安全疑慮的道具，且大型或尖銳道具，移動時須拆解，確保不影響動線與他人安全。

「台北國際動漫節」主辦單位15日宣布，因應相關安全疑慮，便參考北捷新規，首度增「COSPLAY禁令」。（圖／台北國際動漫節 FB）

