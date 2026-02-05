動漫角色隨堂考！見「它」秒答陳其邁 蕭美琴直呼：比猜外國元首還難

記者劉秀敏／台北報導

台北國際動漫節今（5）日開幕，副總統蕭美琴在社群平台進行「動漫角色大挑戰」，雖然成功答對了許多經典動漫角色，但也有被難住的時刻，讓她直呼「真的比猜外國元首還難」。有趣的是，蕭美琴一看見《超人力霸王》，秒答「這是陳其邁」，讓現場笑成一團；題目中也出現《我們這一家》的「花媽」立花翠時，蕭美琴這才知道監察院前院長陳菊「花媽」暱稱的由來，笑說「我們的花媽還是比較可愛！」

蕭美琴發文表示，今天開幕的「台北國際動漫節」，是動漫迷們的年度盛事之一。動漫對她而言是相對新鮮的領域，比起各國元首的姓名，動漫角色確實更具挑戰性， 但經過幾輪「隨堂測驗」，沒想到她也答對了不少題。

在「動漫角色大挑戰」中，面對第一題《火影忍者》主角漩渦鳴人，蕭美琴先是苦笑搖搖頭，遲疑了一下才給出正確答案，但接續也輕鬆地回答出了麵包超人、皮卡丘、卜派、柯南、怪醫黑傑克、蠟筆小新等經典角色。不過，看到《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮時，蕭美琴一時口誤念成「茉莉蓮」，讓她直呼「真的比猜外國元首還難」。

有趣的是，當畫面出現《超人力霸王》時，蕭美琴秒答「這是陳其邁」，讓現場工作人員笑成一團；而在用刪去法回答出《我們這一家》的「花媽」立花翠時，蕭美琴這才知道監察院前院長陳菊「花媽」暱稱的由來，並笑說「我們的花媽還是比較可愛！」

蕭美琴指出，動漫作品不只是休閒娛樂，它們承載了極大的渲染力。在角色成長與故事推進中，能看見對理想的堅持，和面對困境時的勇氣。這種「韌性」，正是我們在現實生活中也需要的力量。這也是為什麼有這麼多人為動漫著迷的原因。

