動漫角色「隨堂測驗」一度喊陳其邁 蕭美琴驚呼：比猜外國元首還難

副總統蕭美琴接受動漫角色「隨堂測驗」，過程中她驚呼「這比猜外國元首還難」。（翻攝自蕭美琴臉書）

台北國際動漫節今（5）日登場，副總統蕭美琴釋出相關短影音幫忙宣傳，她接受動漫角色「隨堂測驗」，過程中她驚呼「這比猜外國元首還難」，當中看見《超人力霸王》時，直接喊出「這是陳其邁」，題目中還見到《我們這一家》的「花媽」立花翠，讓她直呼「我們的花媽（陳菊）還是比較可愛！」

蕭美琴今天在臉書po文，提到今天是「台北國際動漫節」開幕，是動漫迷們的年度盛事之一。「動漫對我而言是相對新鮮的領域（比起各國元首的姓名，動漫角色確實更具挑戰性🤣）， 但經過幾輪『隨堂測驗』，沒想到我也答對了不少題！」

蕭美琴在釋出的短影音中，猜對許多動漫角色，像是《火影忍者》主角漩渦鳴人、《銀魂》主角坂田銀時、《名偵探柯南》主角柯南，不過看見《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮時，口誤念成「茉莉蓮」，讓她驚呼「這比猜外國元首還難」。

蕭美琴在看見《超人力霸王》時，直接回答「這是陳其邁」，讓拍攝的工作人員也都笑了出來；題目中還出現《我們這一家》的「花媽」立花翠，讓她直呼「我們的花媽（陳菊）還是比較可愛！」

蕭美琴看見《超人力霸王》時，直接喊出「這是陳其邁」，讓現場拍攝人員笑翻。（翻攝自蕭美琴臉書）

蕭美琴也在po文中表示，動漫作品不只是休閒娛樂，它們承載了極大的渲染力。在角色成長與故事推進中，能看見對理想的堅持，和面對困境時的勇氣。這種「韌性」，正是大家在現實生活中也需要的力量。這「也是為什麼有這麼多人為動漫著迷的原因。」

