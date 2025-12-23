「動漫風」政策看板亮相！邱議瑩以創意吸睛 呈現多項政見

民進黨立委邱議瑩在中央公園掛上「動漫風」政策看板。 圖：邱議瑩辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選持續升溫，有意參選的立委邱議瑩，近日在高雄中央公園附近懸掛全新政策看板，以動漫風格設計呈現，結合十餘項政見內容，搭配邱議瑩與高雄市長陳其邁同框畫面及「高雄要贏，選邱議瑩」核心訴求，整體視覺相當吸睛，吸引不少路過市民停下腳步討論、拍照，成為近日高雄政壇的討論焦點。

邱議瑩表示，過去數週已舉辦六場政策說明會，提出數十項政見，過程中獲得許多市民朋友正面回饋，因此決定將部分政策轉化為視覺看板，設置於中央公園附近的醒目地點，並以動漫風格呈現，希望能吸引更多市民關注政策內容。

廣告 廣告

一名男性市民受訪時表示，看板整體風格，讓人聯想到《新世紀福音戰士》的經典設計，一眼就能辨識出來。雖然這次採用白底搭配紅字，與原作常見的黑底白字不同，但同樣具有強烈視覺效果，讓人印象深刻。他也提到，對於看板中提到的大巨蛋結合造鎮計畫特別感興趣，會想進一步了解相關政策內容。

也有路過民眾分享，看板帶來的第一印象具有視覺衝擊感，甚至有如在玩遊戲般的感覺，反而會讓人仔細閱讀上面的政策文字。該名民眾指出，家中長輩有使用敬老卡，看到邱議瑩提出敬老卡點數加碼的政見，認為相當實用；同時也期待智慧遮陽傘等政策能早日推動，減輕高雄夏日高溫帶來的不便。

邱議瑩團隊補充說明，這次政策看板主要呈現「六大願景」中，包括安居、樂業、文教、生活、安養與安全等面向的重點政策，約佔目前已提出全部政見的四分之一。未來也將持續透過不同形式，讓市民朋友更加了解六大願景的完整內容與政策方向。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍營擬用公投推翻憲法判決 民進黨團轟：全世界沒這種先例

義民廟前舉辦「客家大團結」活動 大老社團齊聲表態挺邱議瑩