動漫魂爆發！義國總理梅洛尼同框高市早苗 曬AI漫畫風合照

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日訪問日本，今天（1/16）在社群平台X發布與日本首相高市早苗的合照，身為動漫迷的梅洛尼還以AI將照片轉為漫畫風格，強調「兩國雖然遙遠，卻日益接近」。

日媒報導，梅洛尼在昨天的貼文中公開與高市早苗的合照，她為了雙邊會談造訪首相官邸，在社群寫下「兩國地理位置雖然相距遙遠，但關係日益接近」還用AI將照片轉換成動漫風格上傳，並標註高市的帳號「願友誼與和諧」，

其實兩人在去年11月就曾見過面，當時G20峰會在南非約翰尼斯堡舉行，雙方一見如故，高市早苗主動上前擁抱梅洛尼，引發討論。

