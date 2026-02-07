動漫「人形立牌」搬走侵權 代理商：未來恐不授權

記者黃政杰、粘菀瑄／台北報導

您是不是常常在動漫節、動漫展等等場所看見人形立牌，展期結束後就會丟掉，讓不少粉絲覺得好可惜想要帶回家。但得要注意了！近日有民眾發文分享自己拿走了店家上頭寫著「意者自取」的人形立牌，沒想到底下網友紛紛留言表示已經觸犯版權問題，原來這類宣傳品是不能夠給民眾的，違者最嚴重恐怕造成日本官方不再授權。

動漫人形立牌搬走恐侵權。

走進動漫節，展區滿滿人形立牌，喜歡誰喀擦喀擦先來個合照，但得要注意這個行為千萬不能做。

1：1人形立牌拍照打卡，就好像成功穿越到二次元，但要小心它可不能隨意跟你回家，擅自拿走恐怕會觸法。

民眾：「應該也是那些廠商自己做的東西，應該算私人物品也不能亂拿。」

民眾：「我不知道為什麼不能拿走，應該就是算是說是公共的。」

民眾：「合照就好不需要拿，拿了回家只是佔位子而已。」

民眾發文分享自己拿取店家不需要的動漫人形立牌，但貼文一出不少網友留言宣傳品立牌不能拿走。

不論追星還是追番，不少粉絲如果有機會都會想要收集人形立牌，近日就有民眾發文分享自己在北車地下街看到店家不需要的人形立牌，上頭還寫著「意者自取」，讓他們想都沒想直接搬走，原本只是打算分享喜悅，但貼文一出不少網友紛紛留言宣傳品立牌不能拿走，不僅觸犯版權，嚴重還可能造成日本官方不再授權。

動漫代理商內容行銷及公關副理林家宏：「版權方是有權利可以告這些轉賣偷賣的人的，比方說在撤場的時候，我們都會把因為怕一般的觀眾會把它拿去賣，或是因此觸法，我們都會從他的身體或者是臉部先把它做部分銷毀。」

動漫代理商內容行銷及公關副理林家宏出面說明。

不只人形立牌，展場常見的燈箱以及外場布置等等宣傳品展期結束通通要銷毀，代理商會先從最值錢的面部下手進行破壞，就是擔心有心人士割走角色精緻臉龐做出不法行為。

版權問題，精緻立牌最終目的地只能進到回收廠，下次看見領取之前可得要三思，別讓一時開心毀了IP在台授權。

