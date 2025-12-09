動漫IP帶動翻轉 誠品出版品銷量逆勢成長3%

誠品書店今天(9日)公布「2025年度閱讀報告」，全年度出版銷量較前一年逆勢成長3%，銷量達930萬冊，關鍵在於今年誠品主打動漫，結合動漫講座、音樂會，甚至辦過連續8小時的動漫馬拉松放映、推出限量周邊商品等多元活動，大幅帶動輕漫圖書營收。因為嚐到紅利，誠品預告明年動漫主題串聯活動將更多、更大。

誠品書店資深總監武慧芳表示，誠品書店嗅到動漫商機，今年開始營造「創新體驗」，以動漫IP做為核心，在全台17家門市打造主題店，並集結台灣在地創作者與出版社策劃「誠品動漫祭」，搭配動畫電影放映、動漫音樂會與作家講座，吸引大量動漫迷搶購收藏，帶動輕漫圖書營收成長超過6成。全年出版品銷量逆勢攀升至930萬冊，新進會員中近5成更為1997至2012年出生的Z世代讀者。

誠品公司公共事務處資深總監曾喜松指出，誠品在推動動漫IP活動上具備獨特優勢，也就是除了書店外，還有表演廳與電影院，可同步規劃電影放映與音樂會。今年首次串連即獲出乎意料的好效果，輕漫圖書銷售明顯成長，明年將擴大規模，「動漫迷可以期待」。

誠品董事長吳旻潔表示，疫情期間社區型書店曾表現亮眼，但疫情後消費習慣再度轉變，未來展店計畫仍會持續，但內容必須創造更貼近生活的體驗。對於出版品銷量破千萬，她也信心喊話：『(原音)超過千萬冊嗎？我覺得2年內做到吧，希望能夠超過千萬冊。』

展望未來，吳旻潔強調，誠品將持續深化全台據點經營動能，預期明年營收、冊數、不重複消費會員與回購率都將持續成長。(編輯：許嘉芫)