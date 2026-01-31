動物之家中繼園區鼠患猖獗 北市動保處提因應措施

（中央社記者劉建邦台北31日電）北市議員提及動物之家中繼園區鼠患猖獗，志工發現有成群老鼠在籠舍旁亂竄，溜狗區有疑被狗咬死的鼠屍。動保處今天表示，除改用金屬飼料桶防鼠患，並增設捕鼠籠等因應措施。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞以資料表示，動物之家中繼園區應是毛孩等新家的避風港，卻長期鼠患肆虐，環境惡劣讓有意認養的民眾打退堂鼓，更可能讓志工被咬傷，間接影響動物收容量能。

他說，動物之家中繼園區鼠患若遲無人處理，恐加速園區整體環境惡化，更讓外界認為市府無維護動保的決心。

陳宥丞提到，經問台北市動物保護處得知，因礙於經費與人力，讓跳蚤壁蝨藥劑1年只能點1次，但因經費不足及人力有限，並非是犧牲動物健康的藉口，這也違背市府建立友善動物城市的初衷。

他要求動保處建立標準培訓機制，除協助志工受訓幫忙施點藥劑，應動用預備金採購足量藥劑，動保處承諾會購置1725劑跳蚤壁蝨藥劑，並由獸醫師指導照護員落實點藥。

動保處以文字回應，動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，讓鼠患問題無法根除，園區已設置100組捕鼠器進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新飼料。

動保處表示，後續將落實餵食飼料後要求把環境收拾乾淨，以減少老鼠有食物來源，且已在飼料儲藏區域等鼠患熱區設黏鼠板及捕鼠籠，並全面改成金屬製飼料桶，防範鼠患。

至於不投放除鼠藥劑的原因，動保處表示，動物之家中繼園區附近生態豐富，投藥擔憂損及環境或誤傷其他野生動物及讓狗誤食，目前以控制老鼠食物來源為處理方式。

此外，動物之家中繼園區收容犬隻每月都有餵食心絲蟲預防藥物，每年至少2次，去年11月已完成所有收容犬隻的外寄生蟲預防藥物，並針對感染症狀犬隻加強投藥。（編輯：李亨山）1150131